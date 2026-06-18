Disney+《醫到孤島愛上你》撒糖啦！「你為什麼不佔我便宜？」李宰旭終於按耐不住了

Disney+《醫到孤島愛上你》播出後火速受到亞洲粉絲熱烈討論，其中同齡男女主角辛叡恩與李宰旭的化學反應極佳，每個小眼神都讓人看得心癢癢，不過一直都沒有撒糖的兩人，終於在第五集送福利！網友也把焦點放在兩位主角不同以往的反轉魅力與演技突破，可說是今年最強黑馬劇！

陸遐俐的秘密

在上一集中，都志義（李宰旭飾演）因為再度想起痛苦的回憶失足落海，再次醒來時已經在醫院，陸遐俐（辛叡恩飾演）正是她的救命恩人！然而這間醫院卻是陸遐俐以前任職的地方，「醫師勾魂女」一詞也是這邊流出來的風聲！陸遐俐才向都志義坦言回到平同島是因為前男友的關係想逃跑，不過霸氣的都志義竟正面迎戰對方，也讓兩人關係快速升溫！



反轉魅力成熱搜話題

在《醫到孤島愛上你》中，不少網友都直呼對辛叡恩與李宰旭的表演風格突破讚譽有加！其中李宰旭更是從平常的害羞帥氣男變成身體搞笑的虛勢王者！尤其那種越認真越令人發笑的反差魅力，是過去作品中很少見到的一面，也成功展現他駕馭喜劇節奏的魅力，戲路大突破。

而辛叡恩時而賣萌時隔深情的模樣，相較於過去在演惡角或歷史劇中偏向強烈、沉重的情感表達，以浪漫又生活化的演技路線成功打破既有印象，也讓觀眾看見她更多元的表演可能性。兩人的演技突破與新鮮火花，也成為《醫到孤島愛上你》最吸引觀眾的一大看點，更有不少人大讚是2026年最強黑馬！





「你為什麼不佔我便宜？」

在經歷過前男友風波後，都志義再次碰到感情考驗（笑）。他意外發現陸遐俐與另一位醫師玄馳緣（洪民基飾演）走得很近，吃醋加上情急之下，他脫口說出「你為什麼不佔我便宜？」最終陸遐俐親咬了男方嘴唇，害羞說「佔你便宜了！」兩人也終於在第五集最後成功撒糖，以海邊的夜色許下定情之吻！



放棄生命的決定

身為醫師跟男友的都志義，得知陸遐俐罹癌的奶奶不想做臨床實驗的決定後，基於尊重病人的意願也同意了。不過這讓從小跟奶奶一起長大的陸遐俐傷透了心，她難過問他「你就不能只當我的男朋友，而不是醫生嗎？」面對兩難的抉擇，才剛確認關係的兩人會如何走下去？請一定要鎖定每周一、二晚間Disney+首播的《醫到孤島愛上你》。



除了《醫到孤島愛上你》被譽為最強黑馬劇之外，最近在Disney+熱播的《賭金》也是討論度極高的黑馬劇，尤其在韓國開播後一連3天霸榜收視冠軍，朴寶英以黑化演技把作品強勢挺進台灣、日本等收視排行。至於《21世紀大君夫人》至今依然是熱搜作品，把浪漫具象化的最佳代表劇，目前全部集數都已經在Disney+上線。

此外，7月還將推出另一部備受矚目的《殺人者的購物中心2》則找來李棟旭、金慧埈攜手回歸，更有日本男星岡田將生加盟演出，全新故事將於7月正式登場，千萬別錯過！



Disney+ 獨家跟播《醫到孤島愛上你》每週一、二 晚間10:30首播

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