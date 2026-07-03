李宰煜基礎軍事訓練結業，Man味爆表「瘦了更帥了」！ 母、姊高挑基因超強大

男星李宰煜日前完成基礎軍事訓練，順利結業的照片在網路瘋傳，穿上軍服、戴上貝雷帽的他，整個人散發出更強烈的男人味，讓粉絲們狂讚「瘦了反而更帥氣」。

公開的照片中李宰煜和媽媽、姊姊一起開心合照，雖然臉上帶著訓練結束後的輕鬆神情，但明顯看得出身形較之前更結實、線條也更MAN了。而一旁媽媽和姊姊的驚人高挑身材也成為焦點，站在188cm的李宰煜身邊完全沒被比下去，儘管臉上用了愛心貼圖遮住，但優雅氣質還是藏不住。



1998年出生的李宰煜於6月18日正式入伍履行國防義務，當時他公開平頭照向粉絲問候，簡單說了句「會健康平安地回來」，讓不少人直呼不捨。不過他雖然人在軍中，演藝事業可沒停擺，不只在ENA月火劇《医到孤岛爱上你》的製作發表會上透過影片現身，11號還發行了個人單曲《SHADOW》，接下來更有新作《蜜兼職》準備公開，堪稱「軍白期」最小化典範。



而由李宰煜主演的《醫到孤島愛上你》，劇情描述他飾演的公共保健醫師「都志義」來到人人避之唯恐不及的「平同島」，與神祕護士「陸遐俐」（辛叡恩 飾）展開一段醫療人文羅曼史。該劇6月30日播出的第10集，在全國付費家庭收視率寫下4.8%的成績，比前一集上升0.3個百分點，更穩坐月火劇與同時段節目的收視冠軍，人氣絲毫不受男主角當兵影響。



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