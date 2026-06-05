《医到孤岛爱上你》李宰煜入伍前透露委屈：因为已在训练所，看不见观众们对作品的反应

为宣传新电视剧作品《医到孤岛爱上你》的李宰煜来到主厨朴恩影YT频道作客，他提到新作品《医到孤岛爱上你》开播之时他应该已经入伍在军中，所以可能看不到观众们的反应，也坦言自己有综艺恐惧症，参加完综艺节目都会生病两天，身体需要恢复。

主厨跟身高187公分的李宰煜站在一起更显得非常娇小。主厨说自己虽然曾在餐厅见过李宰煜本人，但为了不打扰他用餐，所以刻意装作没看见，甚至有餐厅员工想上前与李宰煜拍照，也被主厨阻止了，虽然自己也很想拍照但还是忍住了，李宰煜听了大方表示非常愿意合照，所以主厨邀请李宰煜能在入伍前再到餐厅用餐。



李宰煜也提到自己入伍日期是5月18日，所以电视剧播出时间是6月1日，所以他甚至看不到观众们对此作品的反应，对此李宰煜露出惋惜的眼神。李宰煜也关心主厨即将新婚的消息，不过主厨的婚礼日期就是他入伍前一天，李宰煜幽默地表示他会在剃头的时候祝福主厨的。



朴恩影主厨也提到听说李宰煜每拍一部作品就会换一瓶香水使用，李宰煜则表示，当他了解一个角色之后，就会去思考这角色的气质所适合的味道应该是什么，於是他会找寻一个合适的香味，就持续用那一瓶香水，拍摄时间久了，这样也非常有辨识度，每一次到了片场，大家就会知道某某角色到了。



看见李宰煜熟练地处理龙虾的样子，主厨问他是否在家里也会自己下厨？李宰煜表示虽然可以，但觉得有点麻烦，李宰煜甚至透露自己曾经上过料理课程，因为当时《拜托了冰箱》也是非常有人气的节目，类似现在的《黑白大厨》，所以让他想要学习料理，不过他自嘲没有这方面的天赋。不过从镜头前李宰煜的刀工看来，还是有基本料理实力的。由李宰煜、辛

睿恩所主演的《医到孤岛爱上你》目前热播中。



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