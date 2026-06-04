《屍殺禁區》榮登香港近五年韓國電影開畫票房No.1 全智賢女神魅力不減 上映一周突破800萬票房

由《屍殺列車》名導延尚昊執導，影后全智賢闊別11年重返大銀幕之作，備受期待的韓國喪屍鉅獻《屍殺禁區》於5月28日在香港正式上映後，開畫首日即強勢登頂，榮登近五年香港開畫票房最高的韓國電影，並連續6天穩坐單日票房冠軍寶座，創下亮眼紀錄。

截至開畫當日下午，電影已打破近五年韓國電影的開畫票房成績，刷新近五年韓片開畫冠軍紀錄。





電影由《屍殺列車》導演延尚昊執導，影后全智賢相隔11年重返大銀幕，網羅具教煥、池昌旭、申鉉彬、金新綠、高洙等豪華陣容。故事講述一場不明病毒在首爾摩天大樓爆發，生還者被困疫廈內，面對擁有集體意識、不斷進化的喪屍群，展開極限求生與智鬥。





全智賢透露開拍前經已相當佩服延尚昊導演，今次飾演倖存者團體中的領袖權世正教授的全智賢分享：「我一直都是延尚昊導演的忠實粉絲。我非常佩服他在許多作品中都塑造了強勢的女性角色，而且我一直都有在默默支持他的成功。我在收到劇本之前就已經考慮接受這個角色，而讀完那個乾淨俐落的故事後，更覺得這個角色極具吸引力。」她這番話讓人一窺《屍殺禁區》引人入勝的世界及其扣人心弦的故事線。





《屍殺禁區》早前於第79屆康城影展「午夜展映」單元作全球首映，現場獲得長達7分鐘的企立掌聲，外媒及觀眾一致讚譽為「韓國喪屍電影新高峰」以及「延尚昊喪屍宇宙的最高峰」。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞