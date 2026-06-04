單飛首步！NCT前成員Mark成立獨立廠牌「Upper Room」，IG驚藏聖經暗號　

今年4月宣布離開SM娛樂並退出人氣男團NCT的實力派成員Mark（李馬克），正式迎來人生的嶄新起點。 他於今日（4日）官宣創立全新的獨立音樂廠牌「Upper Room」，未來將以共同代表兼主體創作者的雙重身分，全面開人生新紀元。

Mark昨日在個人IG轉發了一個名為「UPPERROOM」的新帳號，該帳號陸續發佈了多隻影片，包含《聖經》馬可福音第 14 章 12 至 15 節的經文，其中提到「在擺設整齊的一間大樓（a large upper room furnished and ready ）」預備逾越節。



粉絲們隨即透過工商登記編號系統查詢到，「株式會社 UPPERROOM」早已秘密註冊完畢，登記為以專業、科學及技術服務業為基礎的經紀管理企業，而負責人姓名即是「LEE MARK（李馬克）」。

隨後，Upper Room於今日（4日）正式宣佈：「Mark成立了創意公司『Upper Room』，這將成為他的音樂、願景以及未來即將展開的各項多元企劃之起點。」



該公司由Mark與長期建立深厚信任的團隊夥伴共同創立，未來將以音樂為核心，將影片、視覺設計、舞台表演等多個文化內容領域進行有機連結，更加立體地擴張Mark獨有的創作世界。

公司名稱 Upper Room 不僅代表一個單純的物理空間，更蘊含著「志同道合的人齊聚一堂，分享想法與創意，共同發掘全新可能性的空間」這一深刻含意。 特別的是，團隊強調昨日發布的短片以 15 世紀的金屬活字印刷時代為靈感，完全屏除人工智慧（AI）生成技術，所有視覺畫面皆由團隊一手打造，藉此對創作者和人類手作精神進行致敬。



回顧Mark的星路，他自2016年出道以來，便以超強實力瘋狂兼顧NCT U、NCT 127、NCT DREAM以及跨團企劃SuperM等多個小分隊。 今年 4 月8日，他與發掘自己的經紀公司 SM 娛樂正式結束專屬合約並退出NCT相關活動，讓無數粉絲大感震驚與不捨。

當時Mark在手寫信中感性坦言，在 10 年合約期滿之際，開始思考自己能追尋的最高夢想是什麼，希望實現屬於自己的音樂和果實，並完全投入到那個夢想之中。 同時，Mark也對成員們的理解與支持表達感激，對於讓粉絲們受到驚嚇表達歉意。

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