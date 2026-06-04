李宰旭入伍前最後一部戲！《醫到孤島愛上你》化身膽小鬼醫師　零偶包演出成功出圈

Disney+口碑話題熱劇《21世紀大君夫人》播畢後，不少網友都紛紛敲碗希望可以再來一部戀愛劇！Disney+聽到了，由李宰旭、辛叡恩攜手主演的醫療喜劇《醫到孤島愛上你》，改編自網路漫畫《死撐醫生》，描述在一座偏遠島嶼「平同島」上發生的各種醫療挑戰！作品才剛開播就衝上Disney+台灣收視冠軍，更在韓國創下全國收視率4.045%，其中李宰旭零偶包的演技可說是出圈大成功。

李宰旭「窩囊演技」大成功

過去時常都飾演帥氣、菁英角色的李宰旭，在《醫到孤島愛上你》中則化身成一位怕蟲、怕船又怕海的公衛醫師都志義，每次搭船都像鬼門關前走一回，到了平同島更是接連被蟲蟲嚇得糗態百出，還被狗嚇到爬樹！表情自然又生動，而且還帶著一點窩囊感，讓人不禁會心一笑，也讓他演技再上一層樓。連帶作品第一集就衝上南韓全國收視率4.045%的好成績。



辛叡恩短髮造型回歸

曾被譽為「短髮女神」的辛叡恩，曾被南韓網友大讚是最適合剪短髮的女人！在《醫到孤島愛上你》中她飾演一名護理師陸遐俐。再次回歸短髮造型，加上甜美的笑容，在海邊場景中都像女神一般閃閃發光。

第一集中，都志義在港口看見她豪邁地大口喝著啤酒，微風吹亂髮絲的模樣，讓他瞬間深深著迷。不少網友看到辛叡恩短髮回歸都開心高喊：「辛叡恩短髮比長髮漂亮太多了！」、「根本就是國民妹妹來著！」



內心的秘密

首兩集中紛紛交代了男女主角內心的創傷，都志義不敢搭船似乎有個痛苦的記憶，第一集醫師好友打給他，談到了「善友都離開好久了⋯」再加上回憶中出現小船、遺照、有人渾身是血、以及他與一位女孩一起戲水的模樣，交代了他悲傷的過去可能跟「水」息息相關。

至於陸遐俐則是父母雙亡、由奶奶帶大的孩子。從她調皮偷喝祭祀父母的酒開始，能看出她原本擁有一個感情融洽的家庭。而在一次救援行動中，陸遐俐面對一名堅持不願就醫的父親，當場下跪痛哭，哽咽地說：「如果不給他們任何機會為你做點什麼，你要家人怎麼活下去？所以為了你女兒，去治療吧！」這段發言不僅成功打動對方，也能窺見陸遐俐將自己失去父母的遺憾，投射在這場救援之中。





越界的同事情誼

一次的暈倒結下不解之緣的兩人，再次見面時都志義卻因觸碰到往事而大發雷霆，還要陸遐俐別越界？！不過陸遐俐也不是省油的燈，每每看到都志義時都會把「越界」二字掛嘴邊，讓兩人之間有了特別暗號。

直到某次蟲蟲爬進都志義的衣服內，他才同意陸遐俐「越界」把蟲蟲抓出來。似乎也是從這時候開始，都志義同袍曾說過的話：「在島上最忌諱三件事『事件、人、愛情』」正在悄悄發芽中。究竟兩人後續還會在這座島嶼上發生什麼故事？請一定要鎖定Disney+獨家跟播的《醫到孤島愛上你》！



除了現正熱播的《醫到孤島愛上你》外，無論是想再回味一次邊佑錫與IU的神作《21世紀大君夫人》，還是朴寶英、李光洙、金聖喆緊張刺激的《賭金》都可以在Disney+一次追完！另外《殺人者的購物中心2》也即將上線；以及在第一季就拿下百想藝術大賞「電視劇部門 最優秀男主角」的玄彬主演的《韓國製造2》也準備要強勢回歸，別錯過Disney+給你的韓劇大禮包。

Disney+ 獨家跟播《醫到孤島愛上你》每週一、二 晚間10:30首播

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