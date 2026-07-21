為了一支鯊魚夾！宋智孝與造型師「差點鬧翻」！ 網一面倒挺團隊：當藝人該有的覺悟呢？

韓國女星宋智孝又因為「鯊魚夾」，掀起粉絲與工作人員的集體崩潰啦！

向來以自然美顏和率真個性圈粉無數的她，近期卻因為在個人YouTube頻道上的「超隨性」打扮，讓身邊的造型師團隊忍不住公開喊話，甚至讓粉絲急得跳腳，直呼：「歐膩，妳不是一個人在戰鬥啊！」

在最新公開的幕後影片中，宋智孝的御用髮型師看著她隨手用鯊魚夾盤起的頭髮，差點沒昏倒，當場崩潰求饒：「我拜託妳，把那該死的鯊魚夾燒掉好不好！工作時別用，在家用就好，出門錄影也拜託打扮一下嘛！」一旁的化妝師也跟著附和，想趁夏天幫她加強身體妝容，沒想到話才剛出口，宋智孝直接撂下狠話：「敢在我脖子上擦素顏霜，我們就絕交！」超直白的反應讓團隊又好氣又好笑。



雖然歐膩最後妥協，承諾「盡量少用鯊魚夾」，但卻補了一記回馬槍：「但拜託不要叫我『永遠』別用。」果不其然，下一集影片中，這位小姐依然頂著鯊魚夾、穿著居家服登場，這下可徹底點燃了粉絲累積已久的怒火！



粉絲們紛紛湧入留言區開砲，直言這已經不是「隨興」，而是「沒誠意」：「這不是一個人的事，是整個團隊的事！宋智孝就是一個商品、是團隊的履歷，工作人員心裡一定很無奈」、「普通人上班都知道要穿整齊，藝人這樣真的不行」、「歐膩的固執我們知道，但可以看一下大家建議嗎？」、「拜託，不是要你像偶像一樣全妝，但至少『基本』整理一下吧！」、「就是因為這麼不聽話，才連累化妝團隊被網友攻擊」、「既然選在藝人這個職業，至少在面對大眾的時候要整齊一點吧」等。

其實這也不是宋智孝第一次因為「搞怪」髮型引爆話題。早在2021年，她突然以「狗啃式短髮」現身，當時就被批評是造型團隊的失誤，害得工作人員背鍋挨罵。結果事後她才坦言，那是自己喝醉酒一時衝動拿剪刀亂剪的，還因此向無辜被罵的造型師道歉。這回「鯊魚夾之亂」再度上演，粉絲只求歐膩能聽勸，別再考驗團隊和粉絲的心臟了！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞