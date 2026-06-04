单飞首步！NCT前成员Mark成立独立厂牌「Upper Room」，IG惊藏圣经暗号　

今年4月宣布离开SM娱乐并退出人气男团NCT的实力派成员Mark（李马克），正式迎来人生的崭新起点。 他於今日（4日）官宣创立全新的独立音乐厂牌「Upper Room」，未来将以共同代表兼主体创作者的双重身分，全面开人生新纪元。

Mark昨日在个人IG转发了一个名为「UPPERROOM」的新帐号，该帐号陆续发布了多只影片，包含《圣经》马可福音第 14 章 12 至 15 节的经文，其中提到「在摆设整齐的一间大楼（a large upper room furnished and ready ）」预备逾越节。



粉丝们随即透过工商登记编号系统查询到，「株式会社 UPPERROOM」早已秘密注册完毕，登记为以专业、科学及技术服务业为基础的经纪管理企业，而负责人姓名即是「LEE MARK（李马克）」。

随后，Upper Room於今日（4日）正式宣布：「Mark成立了创意公司『Upper Room』，这将成为他的音乐、愿景以及未来即将展开的各项多元企划之起点。」



该公司由Mark与长期建立深厚信任的团队伙伴共同创立，未来将以音乐为核心，将影片、视觉设计、舞台表演等多个文化内容领域进行有机连结，更加立体地扩张Mark独有的创作世界。

公司名称 Upper Room 不仅代表一个单纯的物理空间，更蕴含著「志同道合的人齐聚一堂，分享想法与创意，共同发掘全新可能性的空间」这一深刻含意。 特别的是，团队强调昨日发布的短片以 15 世纪的金属活字印刷时代为灵感，完全屏除人工智慧（AI）生成技术，所有视觉画面皆由团队一手打造，藉此对创作者和人类手作精神进行致敬。



回顾Mark的星路，他自2016年出道以来，便以超强实力疯狂兼顾NCT U、NCT 127、NCT DREAM以及跨团企划SuperM等多个小分队。 今年 4 月8日，他与发掘自己的经纪公司 SM 娱乐正式结束专属合约并退出NCT相关活动，让无数粉丝大感震惊与不舍。

当时Mark在手写信中感性坦言，在 10 年合约期满之际，开始思考自己能追寻的最高梦想是什么，希望实现属於自己的音乐和果实，并完全投入到那个梦想之中。 同时，Mark也对成员们的理解与支持表达感激，对於让粉丝们受到惊吓表达歉意。

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