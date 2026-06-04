48歲這狀態合理嗎？！河智苑接連登音樂舞台＋《大學明日》封面回歸校園，笑稱：怕搶了年輕人的位置

最近的河智苑從音樂舞台到校園畫報接連亮相，每一次出現都再度引發熱議與關注。

日前，河智苑登上MBC音樂節目《Show! 音樂中心》，時隔23年再次帶來〈Home Run〉舞台。影片公開短短4天便突破252萬次觀看，再度掀起熱烈討論。



舞台公開後，網友也紛紛留言：「姐姐真漂亮」、「適合你偶像妝容」、「是不是瘋了？真的好漂亮」、「不是...48歲的臉蛋身材是什麼情況」、「現在聽也覺得歌很好聽」、「哇 舞台表演太棒了」、「這怎麼是黑歷史啊 好帥啊」、「真的像歌手一樣」、「管理的這麼好，連舞也跳得很好」、「姐姐不老嗎」等，大讚她的凍齡美貌與穩定實力。

事實上，這次舞台源自她目前出演的 YouTube 網路綜藝《26學號智苑》。當時來賓旗安84與康男開玩笑向她下戰帖，河智苑也豪爽承諾：「如果影片觀看數突破120萬，我就登上音樂節目舞台！」沒想到在粉絲熱情支持下真的達標，最終成功兌現約定。



此外，大學生雜誌《大學明日》近日也公開6月號封面畫報，並表示：「有些青春即使經過歲月流逝，依然會再次回到校園。」曾三度登上封面的河智苑，時隔多年再度回歸，成為話題焦點。

配合《26學號智苑》的世界觀設定，她以「慶熙大學飯店觀光學系26學號新生」身分拍攝畫報，長直髮搭配白色針織外套，散發清新自然的校園氛圍，讓人完全看不出真實年齡。而當得知獲邀擔任封面人物時，河智苑還笑說：「真的很想拍，但總覺得好像搶了年輕朋友們的位置。」謙虛又可愛的發言，也再次展現她親切不做作的魅力。



日前，她主演的作品《權慾之巔 Climax》於4月迎來完結篇，話題熱度仍持續延燒。隨著音樂舞台與校園畫報接連掀起討論，河智苑從戲劇到綜藝再到舞台全面展現多面魅力，也讓人更加期待她接下來會帶來什麼樣的全新作品與挑戰。



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