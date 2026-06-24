離開NCT後首陷風波！Mark因穿錯服裝捲入種族歧視爭議　公司出面鄭重道歉

歌手 Mark 因穿著被視為種族歧視象徵的南部邦聯旗（Confederate Flag）圖樣服裝而公開道歉。

其所屬公司 Upper Room 在昨天發布聲明表示：「對於該件T恤造成大家的不適與失望，我們致上最誠摯的歉意。」

Mark 日前曾穿著印有美國南部邦聯旗圖案的T恤。南部邦聯旗是美國南北戰爭（1861年至1865年）期間，主張維持奴隸制度的南方11州所使用的旗幟。此後，白人至上主義團體三K黨（KKK）也曾將其作為反對黑人民權運動的象徵，因此逐漸被視為種族歧視的代表符號。



Mark方面解釋：「該服裝是以復古服飾的概念所挑選，但在認知到T恤上圖案所具有的歷史意義及敏感性後，便立即採取措施，不讓其出現在官方內容中。然而相關照片仍流傳至外部。」

他也表示對此事負有全部責任，並說：「無論原本意圖為何，我們承認自己應該更加謹慎。我對這次失誤深感責任重大。」

經紀公司進一步表示：「我們堅決反對種族歧視、仇恨及各種形式的歧視與不寬容行為。對於因這次事件而受到傷害的人們，我們深表歉意，也會努力避免類似情況再次發生。」

接著補充道：「再次向所有因這起事件而感到受傷與失望的人致上最誠摯的歉意。未來我們將以更大的責任感與更周全的態度面對每一件事。」

此外，Mark已於今年4月退出男團 NCT，結束與原經紀公司長達10年的合作關係。並於本月3日宣布成立個人企劃公司，正式展開個人活動。

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