《金特務》朱相昱慘遭蘇志燮「鐵拳教育」，被揍到「哭」！本尊IG懺悔：我會乖乖做人

韓劇裡的惡角下場總是大快人心，但這回連演員本人都跳出來「懺悔」了！實力派演員朱相昱近日在IG曬出幕後花絮照，只見他滿臉是血、傷痕累累，完全沒有劇中霸氣會長的模樣，他更搞笑配文：「好痛...我會乖乖做人...」逗樂一票粉絲。



這組驚悚的「受傷照」其實是他在SBS金土劇《金特務：本色回歸》中的特化妝容。在17日播出的第7集中，朱相昱飾演的大企業會長朱江燦，作為全劇終極大魔王，壞事做盡，不僅試圖綁架金特務的女兒，還狂妄嗆聲：「一個月給你1億，來我手下做事！」、「無能的父母就是罪！」種種泯滅人性的台詞，讓劇迷氣得牙癢癢。

正所謂惡有惡報，朱江燦最終迎來慘烈報應！當他被徹底激怒的金部長（蘇志燮 飾）壓制在地，面臨生死關頭時，原本高高在上的氣焰瞬間消失，直接雙膝下跪、卑微求饒，與先前的傲慢形成極大反差。朱相昱將這種從天堂掉入地獄的恐懼與屈辱演得淋漓盡致，讓觀眾看得直呼過癮。



不過壞人可不是這麼容易就領便當！雖然這一集朱江燦被狠狠教訓，但接下來的劇情與預告中，他似乎又將對金部長展開瘋狂報復，另一波風暴才正要開始，讓粉絲迫不及待想知道後續發展。

（圖源：SBS《金特務》）

朱相昱這回從「霸氣會長」一秒切換成「可憐受刑人」，不僅演技獲得好評，私下幽默自嘲的反差萌也成功圈粉！

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