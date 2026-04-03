【快訊】NCT 核心成員 MARK 驚傳退團！SM 證實 4/8 滿約離巢，親筆信淚謝隊友：10 年來過得非常幸福

SM 娛樂於今日（3日）發布正式聲明，宣布旗下人氣成員 MARK（李敏形） 將於 2026 年 4 月 8 日正式結束專屬合約，並同步退出 NCT 127、NCT DREAM 等所有 NCT 相關團體活動。

10 年合作劃句點 團體體制大洗牌

SM 娛樂在聲明中表示：「本公司與 MARK 就未來的活動方向進行了長時間的深度討論，在充分溝通後，雙方協議於 4 月 8 日終止專屬合約。 因此，Mark將結束NCT 127、NCT DREAM等所有的NCT相關活動。」

公司感性補充道：「MARK 自 2016 年以 NCT 出道以來，無論在團體還是個人領域都展現了卓越的才華，這 10 年來的表現非常精彩。 我們對這段共同走過的珍貴時光深表感謝，也衷心為即將開啟新篇章的 MARK 加油應援。」



隨著 MARK 的離隊，NCT 的兩大核心分隊將面臨體制調整：NCT 127將改為以 Johnny、泰容、悠太、道英、在玹、廷祐、楷燦組成的 7 人體制，NCT DREAM則將改為以 仁俊、Jeno、楷燦、渽民、辰樂、志晟組成的 6 人體制。

親筆信內容曝光 成員「全員支持」暖哭粉

消息公佈後，MARK 在個人 IG 上傳長篇親筆信，細數從加拿大來韓 14 年的點滴。他感性提到：「雖然消息很突然，但我心中一直有個夢想。14 年前在海選中開啟音樂路，一步步了解自己並找到了最好的狀態。」在合約期滿之際，MARK 坦言好奇「夢想完整達成後的模樣會是如何」，想嘗試全身心地投入：「我想去尋找並實現屬於我的音樂或果實究竟是什麼，以及該如何在這世界上結出果實。」

對於戰友，他充滿感激地表示：「我和成員們一一聊了很多，光想到就會流淚，但大家無一例外都支持我的決定。他們傾聽我的煩惱、給予建議，我真的非常感謝、愛他們。」MARK 深知這個消息會給粉絲（NCTzen）帶來衝擊，致歉、致謝並承諾道：「我的起點是 SM，是 NCT，是西珍妮（NCTzen）。無論未來創作什麼樣的新音樂，我一定會成為那個永不忘本的 MARK。」



「NCT 的靈魂」：從出道到全能藝人

MARK 於 2016 年以 NCT U 成員身分首次亮相，隨後更是罕見地同時跨足 127 與 DREAM 兩大分隊。 他憑藉頂尖的 Rap 實力與驚人的創作產量，幾乎參與了 NCT 所有的經典作品。對西珍妮（NCTzen）而言，MARK 不僅是成員，更是象徵團體精神的「核心公務員」與靈魂支柱，消息一出也讓大批粉絲感到不捨。

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