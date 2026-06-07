V当兵同期猛爆料12片、RM请客反被刷66万！BTS军中故事连环爆，网友战翻：消费偶像vs人帅心善

防弹少年团成员们的军旅生活片段近来一一被曝光，原本应该是温馨或搞笑的小故事，却因为部份网友「连续爆料」引发网友两极反应，有人觉得有趣，也有人质疑是不是在利用明星的善意蹭流量。

最近一位与V在陆军训练所同期一个月的网友，透过社群平台接连上传了多则与V（金泰亨）有关的影片，包括「和BTS V哥一起去教会过圣诞节的故事」、「节目上的泰亨哥和现实中的泰亨哥一模一样」等，光是相关Reels内容就多达12支。



随著内容引发讨论，V本人亲自现身留言区，开心地说：「好久不见啊，你记忆力真的不是开玩笑的。」但随著更多影片持续发布，部份网友开始质疑「这是在赚点阅率吧？」面对质疑声浪，该网友一度表示会停止上传，没想到V又跑来留言：「干嘛不继续让更多人知道？ 很有趣啊，我都不记得了。」还鼓励他继续。网友因此决定恢复更新，并表示「是泰亨哥亲自叫我继续的」。 然而批评声并未平息，有人认为「艺人也有私生活」、「差不多该停了吧」。 见状，V再度留言缓颊：「我看大家虽然很多人喜欢你的影片，但也有不少人担心。 我一直为你加油，你的梦想我忘了，但你身材很好，应该是健美先生吧？ 加油！」



V的故事引发讨论之际，RM（金南俊）的军中趣事也被重新翻出来。 RM曾透露，他在军中时把卡片借给隔壁中队的弟兄，原本只是让大家去PX（军队里的便利店）买点饼干零食来吃，没想到回来一看——竟然被刷了66万韩元！RM无奈地说：「他们连蜗牛面膜之类的生活用品都买了，结果POS机还被刷到当机，店员说这是史上第一次。」他事后核对明细，发现品项超过100种，原来那些弟兄是想买东西寄回家给爸妈。 结果分队长把他叫去质问：「你到底在做什么？」他只好尴尬道歉。



两起事件曝光后，网友反应相当两极。 针对RM的故事，有人说：「叫你去买饼干，这样太夸张了吧」、「再有钱也要有个限度」、「把人家好意当应该的」; 但也有人缓颊：「RM算是帮人家代劳孝顺了」、「他自己都没生气，网友就别管了」。

而对於V的连载爆料事件，粉丝则大多赞赏他的大气与温暖：「不愧是V，被消费还反过来安慰人」、「那个健美先生留言快笑死」、「泰亨真的个性好好」。 不过也有网友认为，网友应该见好就收，不该因为艺人客气就无限上纲。

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