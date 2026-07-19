BTS 歐洲巡演狂吸 72 萬人！巴黎單場9.2萬人創紀錄「驚動總統馬克宏」下站直奔世界盃決賽

超級天團防彈少年團BTS再度於展現恐怖的統治力！當地時間 18 日，BTS在法國巴黎法蘭西體育場迎來「ARIRANG」世界巡演歐洲站的終點站，兩天狂湧 18.4 萬人，單場更創下高達 9 萬 2000 名 觀眾的瘋狂紀錄，直接刷新 BTS 出道以來的「單場最高人數」歷史紀錄！

本次巡演橫跨馬德里、布魯塞爾、倫敦、慕尼黑及巴黎 5 大城市，10 場公演狂捲 71 萬 7000 人次，門票一開賣秒殺售罄早已是基本盤。時隔 7 年重返巴黎收官，成員們特地苦練正式法文告白：「巴黎有我們喜歡的一切，最棒的 ARMY，我們一定會再回來！」直接融化現場粉絲。更狂的是，17 日的演出連法國總統馬克宏伉儷都被捕捉到低調現身觀眾席朝聖，驚動歐美媒體！



防彈少年團透過這次巡演再次寫下全新的里程碑。他們不僅是史上首位進駐比利時波杜安國王體育場、德國安聯競技場的南韓藝人，更在英國倫敦的托登罕熱刺球場樹立了歷代演唱會每場平均觀眾人數最多的新紀錄。



大數據公司 CoStar 更指出，BTS 馬德里開唱期間，直接讓當地飯店入住率飆到 89.5%、客房收入創歷史新高；倫敦更破天荒圍繞泰晤士河、大英博物館舉辦「BTS THE CITY ARIRANG」都市型慶典，吸引了全球粉絲的目光。



歐洲主流媒體對此更是集體讚譽，法國《巴黎人報》盛讚這場演出是「具備爆發力且內容豐富的震撼大秀」；《世界報》盛讚他們「將 K-pop 推向世界音樂產業巔峰」，挺過軍隊空白期後凝聚力更強大；德國《世界報》更封他們為「當代最成功的流行樂團，超越西方中心主義文化潮流的代表性案例」。



圓滿結束歐洲行程後，BTS 將一秒不停歇直奔美國，於韓國時間 20 日登上「2026 國際足總世界盃」史上首次決賽中場秀，與流行天后瑪丹娜、夏奇拉、小賈斯汀等世界級流行巨星共同帶來精彩演出，再度締造全球級的神話舞台。

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