《我的王室死對頭》許楠儁分享他保持完美身材的祕訣！「幾乎不碰碳水」靠純肉飲食維持結實體態

主演熱門韓劇《我的王室死對頭》中的演員許楠儁（許南俊）公開了維持完美身材的秘訣，關鍵還提到了純肉飲食（Carnivore Diet）引發了關注。

3日透過網路節目《YouTube河智英》公開的影片中，許楠儁以嘉賓身分登場，與主持人河智英展開各種對話。



當天，許楠儁表示：「其實我最近幾乎不攝取碳水化合物。」他提到在拍攝期間很難控制飲食，並透露最近正在實行由演員張勝祖推薦的新飲食法。

他選擇的方式是排除碳水化合物與蔬菜，只攝取動物性食品的「純肉類飲食（Carnivore Diet）」。許楠儁表示：「我只吃肉，蔬菜或其他食物一概不吃。」他也補充：「拍攝時能吃的選擇本來就有限，反而現在可以盡情吃喜歡的肉，覺得很幸福。」



他還說：「最近幾個月幾乎沒有碰過碳水化合物，整體加起來大概只有三次。」此言一出讓人感到非常驚訝。對此，河智英則表示：「這麼嚴格的自我管理，才能拍上半身裸露的戲吧，這不是一般人能做得到的。」並對他的自律表達佩服。

最近因主演SBS金土劇《我的王室死對頭》而人氣暴漲的 許楠儁，證明了自己是絕對的演技派，更是他出道以來首次挑戰浪漫愛情喜劇的男主角，將搞笑與深情拿捏得恰到好處，完美詮釋冷血無情的「資本主義怪物」瘋子財閥 車世界，與 林知衍 飾演的無名演員 申瑞霜 展現超強CP感，收視率一路往上飆升（最新EP.8全國收視率已創新高10.4%），在網上也收穫滿滿好評。



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