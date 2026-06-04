《我的王室死对头》许楠儁分享他保持完美身材的秘诀！「几乎不碰碳水」靠纯肉饮食维持结实体态

主演热门韩剧《我的王室死对头》中的演员许楠儁（许南俊）公开了维持完美身材的秘诀，关键还提到了纯肉饮食（Carnivore Diet）引发了关注。

3日透过网路节目《YouTube河智英》公开的影片中，许楠儁以嘉宾身分登场，与主持人河智英展开各种对话。



当天，许楠儁表示：「其实我最近几乎不摄取碳水化合物。」他提到在拍摄期间很难控制饮食，并透露最近正在实行由演员张胜祖推荐的新饮食法。

他选择的方式是排除碳水化合物与蔬菜，只摄取动物性食品的「纯肉类饮食（Carnivore Diet）」。许楠儁表示：「我只吃肉，蔬菜或其他食物一概不吃。」他也补充：「拍摄时能吃的选择本来就有限，反而现在可以尽情吃喜欢的肉，觉得很幸福。」



他还说：「最近几个月几乎没有碰过碳水化合物，整体加起来大概只有三次。」此言一出让人感到非常惊讶。对此，河智英则表示：「这么严格的自我管理，才能拍上半身裸露的戏吧，这不是一般人能做得到的。」并对他的自律表达佩服。

最近因主演SBS金土剧《我的王室死对头》而人气暴涨的 许楠儁，证明了自己是绝对的演技派，更是他出道以来首次挑战浪漫爱情喜剧的男主角，将搞笑与深情拿捏得恰到好处，完美诠释冷血无情的「资本主义怪物」疯子财阀 车世界，与 林知衍 饰演的无名演员 申瑞霜 展现超强CP感，收视率一路往上飙升（最新EP.8全国收视率已创新高10.4%），在网上也收获满满好评。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻