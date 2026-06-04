《財閥家的小兒子》宇宙回歸！《新進社員姜會長》好評炸裂，首播就讓觀眾多巴胺爆表

繼《財閥家的小兒子》之後，同世界觀的全新韓劇《新進社員姜會長》一開播就獲得爆棚好評！這部改編自同名網路小說的作品，講述被稱為「事業之神」的崔成集團會長「姜龍虎」，因為一場突如其來的意外，展開了人生第二回合的奇幻故事。

李濬榮在劇中挑戰一人分飾兩角，飾演被姜龍虎會長靈魂附身的實習社員「黃浚炫」。 他解釋：「黃浚炫是個充滿熱情、腳踏實地、路見不平一定拔刀相助的朋友。」而姜龍虎則是「雖然有點固執，但一切都是為了兒子和公司，照著自己節奏生活的人。」兩個角色個性天差地別。

為了完美詮釋大前輩孫賢周飾演的姜龍虎會長靈魂，李濬榮可是下了苦功。 他說自己看了超多孫賢周演過的戲跟廣告，還透露：「我不停地跟前輩還有同事們開玩笑，就連工作人員在場時，我也會趁孫賢周前輩不在的時候，偷偷學他講台詞。」現場他還神還原孫賢周特有的語氣跟腔調，講出「吃飯了沒？ 人要多吃一點啊」，讓全場驚嘆連連。



這部戲也是李濬榮入伍前的最後一部作品，格外引起話題。 被問到為什麼不選浪漫愛情劇，反而挑了一個奇幻類型，他熱血地說：「身邊很多人問過同樣的問題，但我覺得自己的強項就是不斷挑戰的精神。 抱著豁出去的心情接下了這部作品！」

也因為李濬榮太投入角色，害得飾演姜龍虎會長小女兒的李宙明，在片場外也有苦難言。 李宙明爆料：「第一次拍攝完、對完劇本比較熟之後，李濬榮演員某天早上突然問我吃了什麼，我說吃了希臘優格，他居然用爸爸的口氣回我：『我這輩子從來沒吃過希臘優格耶！』」笑翻全場。 她自信地說：「這種超真實的化學反應，應該全都完整呈現在作品裡了。」李濬榮也笑說：「李宙明演員還說，我比她親爸還會碎碎念，但也因為這樣我們變得更熟了。」



至於為了爭奪崔成集團接班人大位、吵得你死我活的雙胞胎姊弟，則是由田慧振和晉久擔綱，讓劇情緊張感直線飆升。 飾演姊姊的田慧振介紹自己的角色：「她比弟弟早出生那麼幾秒，但就是無法忍受對方被稱為長子，為了成為崔成的繼承人可以不擇手段。」弟弟晉久則說自己角色是「死抓著長子頭銜不放、結果做什麼事業都失敗，是爸爸心中的痛」，讓人超期待兩人對決。



其實兩人從讀本會議就展現完美默契。 田慧振稱讚晉久很貼心：「第一次讀本見面時，他跟我說『姊妳做什麼我都配合妳』。」沒想到晉久當場自爆：「我那句『妳做什麼我都配合』，其實是想偷吃步啦！因為前輩妳太會演了，我只要跟著妳走就好！」搞笑發言讓全場笑翻。

最後李濬榮也不忘推薦作品：「雖然奇幻是主軸，但裡面家族之間的愛與誤會也很有趣，拜託大家多多期待，這真的是一部像彩虹一樣多彩多姿的作品。」他更感性表示：「入伍前能遇到這麼好的前輩、同僚跟工作人員，我覺得自己是被滿滿的愛送走的，希望這部戲一定要大紅！」



此外，海外觀眾則可透過Viu平台同步追劇。

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