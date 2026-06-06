BTS V化身小迷弟！开车听到「这首歌」嗨翻，狂喊：我是SeeYa粉丝

防弹少年团（BTS）成员V（金泰亨）最近在个人Vlog中意外曝光「资深迷弟」身分，他对时隔15年再次合体回归的女团SeeYa展现出超狂热情，让粉丝惊呼「原来偶像的偶像也是女团」！

日前，BTS官方YouTube频道「BANGTAN TV」上公开了一则Vlog「ONE LUCKY DAY l V's VLOG」，V开车时突然听到SeeYa的代表曲《爱的问候》，立刻眼睛一亮、跟著音乐兴奋摇摆，整个人情绪超High。 他还对著镜头大喊：「SeeYa前辈们合体了！我真的是她们的粉丝啦！」真挚又激动的反应让粉丝全笑翻。



SeeYa今年迎来出道20周年，带著正规专辑《First， Again》强势回归。 主打歌《Stay》大胆挑战电子舞曲风格，颠覆以往形象，加上先行曲《尽管如此，我们》双双冲进各大音源榜上位圈，证明她们的音乐实力依旧不容小觑。



不只音源成绩亮眼，SeeYa的MV也话题不断，找来知名舞者Aiki特别出演《Stay》，收录曲《像春天一样的你》影像也接连获得关注。 综艺节目更是跑好跑满，从JTBC《新闻室》完整体出演开始，陆续登上SBS《我家的熊孩子》、MBC《Radio Star》、KBS2《The Seasons》和《不朽的名曲》等热门节目，现场演唱实力和综艺感同时爆发。



如今又获得全球天团防弹少年团成员V的公开应援，SeeYa声势再攀高峰，她们也预告将继续透过更多活动，写下成功合体回归的完美篇章。

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