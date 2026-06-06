自由了！VIVIZ告贏惡劣所屬社BPM，母公司連爆欠薪黑幕、泰民THE BOYZ李昇基集體逃亡

女團 VIVIZ（銀河、信飛、嚴智）在與所屬經紀公司 Big Planet Made Entertainment（簡稱 BPM）的官司中，獲得了「專屬合約效力停止假處分」的「準許」裁定。 這意味著在正式訴訟結果出爐前，VIVIZ 已全面恢復自由身，得以自主規劃未來的演藝活動。

怒揭「黑箱帳目」！每人被坑過億韓元

首爾中央地方法院民事於 5 日在裁定書中明確判定：「債權人與債務人之間的專屬合約效力，將停止至本案判決宣告時為止。」法院同時下令，BPM不得違反成員們的意願與第三者交涉或簽署合約、不得要求成員展開演藝活動，亦不得要求第三者禁止成員的活動等。



事實上，VIVIZ 早在今年 3 月 4 日就因為公司遲遲不發放結算金、違反經紀管理支援義務而導致信任關係破裂，憤而向BPM通報解除合約。 根據裁定書，法院將「經紀公司未支付約定結算金」列為主要的判定依據，並判定BPM應支付給每位成員的結算金各達 1 億韓元以上。

不僅如此，法院更直接揪出 BPM 的「黑箱帳目」，指出公司所提供的結算明細中僅記載了營業額與開銷數字，並未附上稅務發票、收據等具體的憑證資料，且此後也未提供相關資料或說明查閱方法。 VIVIZ 的律師表示，這次假處分裁定書裡的未結算金額只是冰山一角，接下來將在正式訴訟中擴大索賠，絕對要幫女孩們討回血汗錢！



垃圾公司！泰民、李昇基、THE BOYZ集體逃亡

VIVIZ 是在大勢女團 GFRIEND 活動結束後，由銀河、信飛、嚴智 3 人與 BPM 簽約，自 2022 年再度攜手出道，一曲〈MANIAC〉逆襲音源榜、在全球掀起熱潮。 萬萬沒想到，付出無數血汗卻換來公司的無情剝削。

其實不只是 VIVIZ，BPM 及其母公司 ONE HUNDRED 旗下的大量藝人正因欠薪問題接連出走。 此前，男團 THE BOYZ 的 9 名成員同樣向母公司提起合約失效假處分並成功獲判勝訴; 泰民 以及 BE'O 在通報解約後，早已光速打包跳槽新東家; 實力派唱將 李茂珍 與國民弟弟李昇基同樣以結算金未支付等理由通報解除合約。

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