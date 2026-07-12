被罵「內亂狗、退團」忍4個月！SJ 崔始源沉默到盡頭，連「自稱ELF」的帳號也告！律師：已超越意見表達範疇

Super Junior成員崔始源近日正式向惡意留言者宣戰。根據韓媒報導，日前他於SNS發文表示「沉默到此為止」，決定不再對惡意行為坐視不管。這次提告的對象並非單純的Anti（黑粉），而是其中夾雜著自稱是「Super Junior粉絲（ELF）」的帳號運營者。

法律文件顯示，遭起訴的X平台用戶與YouTube用戶主要針對崔始源的特定政治立場進行攻擊，甚至要求他“退團”。部分自稱是粉絲的帳號不僅要求他「退休去當極右YouTuber」，甚至以「#崔始源_out」的標籤進行攻擊，直言「因為你一個人，團隊被罵，我不想再看到你」。另有4名YouTube用戶發佈了涉及名譽毀損的內容，不僅使用「內亂狗」、「狗教徒」等侮辱性詞彙，甚至散播「他去新天地教會」等明顯與事實不符的虛假信息。

這波惡意攻擊在2026年2月達到高峰，當時他在SNS發文後，相關誹謗言論急遽增加。為此，崔始源在5月向首爾中央地方法院提起損害賠償訴訟，並於6月向美國法院申請「證據開示（Discovery）」以確認匿名用戶的真實身份。



崔始源的法律代理人強調，這些惡意留言已超出意見表達的範疇，屬於無差別的人身攻擊，嚴重損害了他的名譽及團隊形象。而美國法院已於2日批准此請求，這將有助於其在韓國境內繼續進行訴訟程序。



雖然法律界人士指出，後續仍可能面臨平台或對方提出異議導致程序延宕，甚至因帳號為他人信息註冊而無法特定實際行為人，但此次跨國訴訟的推進，仍被視為他對網絡霸凌採取強硬態度的明確信號。

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