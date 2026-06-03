懲治惡人的方式完全相反！李帝勳親解《勝訴有希望》「權白」與《模範計程車》「金道奇」差異，曝季播可能性

從「地下正義司機」轉戰「律師」！好期待李帝勳的全新演技變身！

SBS新劇《勝訴有希望》改編自日劇《勝訴狠女王》，由李帝勳、賀營主演，講述由前律師、現任事務長權白領軍的「烏合之眾」律師事務所，以前所未有的方式，將看似毫無勝算的案件一步步逆轉成勝局的故事，是一部結合輕鬆喜劇與法律偵探元素的作品。



李帝勳在劇中飾演前明星律師出身、法律事務所事務長「權白」，帶領一群非典型成員組成的律師事務所，以獨特手法翻轉各種不可能勝訴的案件。



近日，他也出席「SBS電視劇媒體日：NEXT EPISODE」。曾以《模範計程車》（模範的士）金道奇一角成功打造代表作、並一路延伸成季播系列的他，這次被問到新作差異性與季播可能性時也坦言，雖然目前仍在拍攝中，但確實有思考如何突破既有形象。



他表示，因為《模範計程車》讓金道奇一角深受觀眾喜愛，因此在思考新角色時其實花了很多心思，希望能呈現出全新的差異性。他進一步說明，金道奇與《勝訴有希望》的權白在懲治惡的方式上完全相反——前者是在法律之外、於黑暗中行動的英雄，而後者則是在法律體制內外靈活穿梭、風格更華麗且帶有幽默感的角色，同時也是一個兼具手腕與機智、面對惡人會果斷出手的存在。



他也補充：「這部劇角色之間的化學反應與故事擴展性非常大，甚至覺得有機會成為新的季播作品，如果能和這個團隊一起繼續走下去，會是很有可能性的。」雖然《勝訴有希望》要等到明年才會播出，但已經讓人忍不住開始期待啦！

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