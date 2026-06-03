「全能队长」再解锁新成就！IVE安俞真演唱《菜鸟伙房兵》OST，传递逆境中站起来的力量

人气女团 IVE 队长安俞真将透过献唱热门剧《菜鸟伙房兵》OST与观众们见面，消息一出立刻引发热烈关注。

根据所属经纪公司Starship娱乐表示，由安俞真参与演唱的TVING原创韩剧《菜鸟伙房兵》OST Part.3〈悲伤的咸味〉（슬픈 짠맛），已於2日下午6点透过各大音源平台公开。



〈悲伤的咸味〉是一首传达「即使身处艰难现实之中，也要再次站起来」讯息的歌曲。在摇滚风格的音乐基础上，加入安俞真的嗓音，使作品完成度更上一层楼。



《菜鸟伙房兵》讲述二等兵姜成宰（朴志训 饰）成长为「传奇伙房兵」的过程，而安俞真此次也将透过OST，为剧情氛围增添更多情感色彩。

身为IVE队长的安俞真，不仅在歌唱与表演方面表现亮眼，也活跃於综艺及主持领域，成功奠定「全方位艺人」的地位。她曾参与网漫《The Great》OST〈Dreaming〉、迪士尼电影《星愿》的主题曲〈This Wish〉，以及《机智医生生活》OST等作品，展现出广泛的音乐实力领域。



而IVE目前正进行第二次世界巡回演唱会《SHOW WHAT I AM》，持续展开各项活动。

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