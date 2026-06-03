高胤禎仙女裝卸下後⋯⋯直奔「白飯山」！超反差吃貨本色讓粉絲全看傻

氣質女星高胤禎日前出席在日本舉辦的「ASEA」（亞洲明星藝人獎）頒獎典禮，以一身閃耀銀色禮服驚豔驚豔。 沒想到活動結束後她大方公開幕後花絮，從車上自拍、後台搞怪到狂嗑白米飯，超反差模樣讓粉絲直呼「太可愛了」！

高胤禎日前通過個人社群平台更新多張近況照，記錄她以頒獎人身分出席「ASEA」的點滴。 當天她以一頭長捲髮搭配自然旁分瀏海，穿上銀色露肩禮服，完美展現肩頸線條與鎖骨，整個人優雅又散發女神光。

不過鏡頭一轉，她的搞怪本色立刻藏不住。 明明有著精緻立體的五官，卻故意比出「耍帥YA手勢」，甚至把頭往後仰做出超浮誇表情，反差萌讓網友笑翻。 後台接受髮型化妝整理時，她嘟著嘴巴乖乖坐好的模樣也展現私下隨和又自然的一面。



最讓大家驚喜的是高胤禎還po出頒獎典禮後去吃飯的照片，面前擺著滿滿一整碗尖到不行的「山高級白飯」，顯然完全沒在怕胖，吃貨屬性徹底曝光。 粉絲看到後紛紛留言：「女神變吃貨」、「那碗飯真的吃得完嗎」、「太真實了啦」、「還久沒看到飯量這麼正常的女明星了」等。



高胤禎才剛在日前播畢的JTBC電視劇《努力克服自卑的我們》中，以細膩演技獲得觀眾好評。 這次頒獎典禮上又展現親民又可愛的反轉魅力，也讓更多粉絲陷入她的獨特魅力中。 網友也大讚「高胤禎就是女神本人無誤」。

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