「MC夢認了與車佳元偷情」簡訊曝光！《PD手冊》加碼爆：還一起賭博！

韓流圈爆出驚天醜聞！饒舌歌手兼王牌製作人MC夢，跟房產科技公司「P-ARC」集團的已婚女會長車佳元的私生活疑雲，最近又被《PD手冊》給狠狠掀開。

這個爭議源於2號播出的MBC《PD手冊》，節目以「MC夢與會長大人的K-POP營業秘密」為題，大爆料兩人不只公司資金扯不清，甚至還牽扯出婚外情、海外賭博跟鉅額洗錢。



車會長的小叔、也是某建設公司老闆A某，直接公開MC夢傳給他的訊息。 內容寫說：「我跟佳元交往了，3年前她說要在一起，我考慮之後答應了。」還承認對方是人妻：「雖然她已婚，但說會離婚，加上她很照顧我、守護我，我很感謝。」MC夢甚至加碼自爆：「我像個男人賭了一把，車佳元也有一起賭，而且我的賭債是她幫我還的。」A某更指控，MC夢事後還親自找上門，嗆聲說「我就是在跟車佳元交往，我會捅到媒體哪裡」，根本是恐嚇勒索。不過，車會長跟MC夢這邊全面否認，說那些簡訊都是「偽造的」，之前也這樣反駁過媒體。 對於這次節目，MC夢氣到放話要告《PD手冊》，求償高達1000億韓元。



《PD手冊》還訪問到其他業界人士，大爆車會長花錢不手軟。 有人說：「她突然喊『暫停拍攝』，就跟MC夢衝去精品店，到了就叫『所有經紀人都上來』，然後去名牌店買了一堆，當場變造型師，還嗆『我幫我小孩治裝有什麼問題嗎？』」另一人則說：「送房子、送大樓，對車會長來說就像『改天吃頓飯』一樣簡單。 她還幻想過在漢南洞蓋個『BPM村莊』，像聯合國村那樣，說自己住哪、李茂珍住哪、李壽根住哪、河成雲住幾樓，這些荒唐計劃超多。」



車佳元和MC夢在2023年12月合開經紀公司「One Hundred Label」，靠著雄厚資本，短時間內就吞併了Big Planet Made、Million Market，甚至連EXO的Chen、伯賢、Xiumin所屬的INB100都被他們整碗捧去，一度成為演藝圈新興強權。但從去年6月MC夢突然被拔掉所有職務後，開始出狀況。 接著爆出他與已婚的車會長之間有數百億韓元的異常金流，還傳出曖昧情。 更慘的是，最近公司被控拖欠大筆結算金，導致李茂珍、THE BOYZ、李昇基、VIVIZ、Chen、伯賢、Xiumin等大咖藝人集體要求解約，引爆大規模出走潮。

前幾日，車會長在節目預告出來後馬上跳腳說內容未經同意、惡意剪輯，以嚴重侵害肖像權、名譽毀損為由，要求法院禁止播出，還說違規一次要賠1000萬韓元。 結果2號首爾西部地方法院直接駁回她的假處分聲請，等於打臉車佳元，也讓《PD手冊》的爆料更具殺傷力。



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