住戶看不下去！MC夢豪宅淪性交易場所遭舉報，電梯直擊3酒店妹上樓全被拍：狡辯辦派對→心虛默認

韓國歌手兼製作人MC夢最近可說是爭議不斷，先是被傳不倫戀，現在又被爆出性交易疑雲，連過去涉嫌非法用藥的舊帳都被翻出，形象一塌再塌。

根據TV CHOSUN節目《新通통放通》2月4日報導，該台記者早在1月30日就透過YouTube踢爆MC夢的性交易嫌疑。 節目中公開了一段CCTV畫面，只見3名被指是酒店小姐的女子，與一名男子一同進入電梯上樓。

記者爆料，這一切都是因為MC夢所居住的高級公寓住戶最近頻頻向管理室投訴，表示「我們公寓好像有人在進行性交易」、「我們公寓好像被當成性交易場所了」。 管理室為了調查，調閱並公開了相關監視器畫面。 記者更指稱：「因為有民眾舉報叫了酒店小姐來進行性交易，警衛室才公開這個（畫面）。 看到晚上11點酒店小姐和MC夢的熟人一起坐電梯上樓的影片後，MC夢也算某種程度上承認了（性交易嫌疑），並主動表示會從原屬公司『One Hundred』退出。」

面對指控，MC夢起初解釋：「那天只是和認識的朋友們一起吃吃飯、辦了個紅酒派對。」當記者進一步表示「據我所知，其中部份女性是在娛樂場所工作的」，MC夢反駁：「在酒館工作不代表都在從事性交易。」然而，隨著記者持續追問，據傳他最終還是默認了這項嫌疑。 目前MC夢方面尚未對此事發表進一步的正式立場。



這已不是MC夢近期唯一醜聞。 他不久前才剛離開原經紀公司「One Hundred」，隨即被爆出與公司在任共同代表、PIACT集團會長車佳媛（音譯）有婚外情，不過雙方都已嚴正否認。除此之外，MC夢更被挖出涉嫌非法用藥。 據韓媒報導，他疑似利用前經紀人A某的名義，取得並服用屬於精神藥物的「唑吡坦」（Zolpidem，一種安眠藥）。 一段2024年6月的錄音檔顯示，A某在與One Hundred另一名經紀人B某通話時坦言：「那不是代為取藥，而是全部用我的名字開給他（MC夢）的。 是他（MC夢）跟我要，我才給的。」A某還暗示，曾任職於公司相關企業、已離開業界的C某「更了解（藥物處方的事）」。

對於用藥疑雲，MC夢向媒體喊冤，先是稱「錄音檔是偽造的」，堅決否認嫌疑。 他聲稱從未從A某那裡拿過唑吡坦，一切都是惡意中傷。 但當被問到錄音檔中的具體內容時，他卻又改口說：「因為睡不著太痛苦了，或許有從A某持有的藥物中，拿過他剩下的藥也說不定。」

MC夢一連串的醜聞已讓他的演藝事業蒙上巨大陰影。



根據現行韓國《醫療法》，「代為取藥」本身即屬違法。 僅在意識不清、行動不便且需長期服用相同處方的患者身上有極有限度的例外，且代取者僅限患者的兄弟姐妹、直系親屬、配偶或配偶的直系尊親屬。 而屬於精神藥物的唑吡坦，並不在允許代取的範圍內，必須由本人親自領取。

