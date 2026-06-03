「MC梦认了与车佳元偷情」简讯曝光！《PD手册》加码爆：还一起赌博！

韩流圈爆出惊天丑闻！饶舌歌手兼王牌制作人MC梦，跟房产科技公司「P-ARC」集团的已婚女会长车佳元的私生活疑云，最近又被《PD手册》给狠狠掀开。

这个争议源於2号播出的MBC《PD手册》，节目以「MC梦与会长大人的K-POP营业秘密」为题，大爆料两人不只公司资金扯不清，甚至还牵扯出婚外情、海外赌博跟巨额洗钱。



车会长的小叔、也是某建设公司老板A某，直接公开MC梦传给他的讯息。 内容写说：「我跟佳元交往了，3年前她说要在一起，我考虑之后答应了。」还承认对方是人妻：「虽然她已婚，但说会离婚，加上她很照顾我、守护我，我很感谢。」MC梦甚至加码自爆：「我像个男人赌了一把，车佳元也有一起赌，而且我的赌债是她帮我还的。」A某更指控，MC梦事后还亲自找上门，呛声说「我就是在跟车佳元交往，我会捅到媒体哪里」，根本是恐吓勒索。不过，车会长跟MC梦这边全面否认，说那些简讯都是「伪造的」，之前也这样反驳过媒体。 对於这次节目，MC梦气到放话要告《PD手册》，求偿高达1000亿韩元。



《PD手册》还访问到其他业界人士，大爆车会长花钱不手软。 有人说：「她突然喊『暂停拍摄』，就跟MC梦冲去精品店，到了就叫『所有经纪人都上来』，然后去名牌店买了一堆，当场变造型师，还呛『我帮我小孩治装有什么问题吗？』」另一人则说：「送房子、送大楼，对车会长来说就像『改天吃顿饭』一样简单。 她还幻想过在汉南洞盖个『BPM村庄』，像联合国村那样，说自己住哪、李茂珍住哪、李寿根住哪、河成云住几楼，这些荒唐计划超多。」



车佳元和MC梦在2023年12月合开经纪公司「One Hundred Label」，靠著雄厚资本，短时间内就吞并了Big Planet Made、Million Market，甚至连EXO的Chen、伯贤、Xiumin所属的INB100都被他们整碗捧去，一度成为演艺圈新兴强权。但从去年6月MC梦突然被拔掉所有职务后，开始出状况。 接著爆出他与已婚的车会长之间有数百亿韩元的异常金流，还传出暧昧情。 更惨的是，最近公司被控拖欠大笔结算金，导致李茂珍、THE BOYZ、李升基、VIVIZ、Chen、伯贤、Xiumin等大咖艺人集体要求解约，引爆大规模出走潮。

前几日，车会长在节目预告出来后马上跳脚说内容未经同意、恶意剪辑，以严重侵害肖像权、名誉毁损为由，要求法院禁止播出，还说违规一次要赔1000万韩元。 结果2号首尔西部地方法院直接驳回她的假处分声请，等於打脸车佳元，也让《PD手册》的爆料更具杀伤力。



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