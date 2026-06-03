金秀賢復出動向曝光！律師親口回應：正慎重討論中，先讓他回歸正常生活

金秀賢何時回歸演藝圈，終於有最新說法了！他的法律代理人高相祿律師1日上YTN廣播節目《機智的廣播生活》，親口透露了復出的相關規劃。

高律師在節目中表示，關於具體的復出細節「目前還很謹慎，作為法律代理人，我會盡全力協助，讓金秀賢能夠再次透過作品站在大眾面前。」談到金秀賢現在的狀況，高律師說：「他因遭遇了嚴重的網路造謠，名譽和人格一度瀕臨被毀，現在正一步步恢復名聲當中。」他也強調，現階段最重要的是讓金秀賢先回歸正常生活。



對於外界傳出有所謂300億韓元訴訟賠償的說法，高律師似乎有意回應：「比起糾結在特定數字上，更重要的是隨著真相逐漸浮現，社會大眾能夠用溫暖的態度接納他，讓他回到原本的位置上。」



此外，高律師也談到YouTube頻道《橫豎研究所》金世義代表被聲請羈押的話題。 他指出：「羈押申請文件超過30頁是非常罕見的事情，看得出來檢方和警方對金代表及其共犯的罪證掌握相當有信心。」



回顧整起事件，一切要從2024年3月說起。 當時演員金賽綸在個人SNS上突然上傳一張與金秀賢的親密合照，雖然秒刪，但立刻引爆熱戀傳聞。 當時金秀賢方斬釘截鐵否認，表示「絕非事實」。 沒想到金賽綸去年2月被發現在家中過世，事件從此出現重大轉折。後來《橫豎研究所》的金世義代表與金賽綸家屬一起開記者會，還拿出多張私人合照、錄音檔，堅稱金賽綸從未成年時期就與金秀賢交往，更質疑金秀賢方追討債務，導致金賽綸承受巨大壓力。 對此金秀賢方去年3月大動作召開記者會，全盤否認未成年交往，反咬家屬提出的對話紀錄是「假新聞」，之後便一路採取法律途徑反擊。

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