【專訪】朴志訓爆紅後時常警惕自己：我討厭看到自己得意忘形的樣子！只想忠於當下

人氣兼具話題的實力派演員「朴志訓」，從電影《王命之徒》創下1600萬觀影人次，後續韓劇作品《菜鳥伙房兵》也再次成功。他表示：「為了不要太興奮，我一直在努力。現在只要把正在做的事情做好，並從中學習，對我來說...這才是最重要的。」

朴志訓對於可能隨著人氣與期待而掀起的風暴，展現出不被輕易捲入的態度。2日，他在首爾鐘路區三清洞某咖啡廳，完成 tvN 月火劇《菜鳥伙房兵》（12集）長篇拍攝後接受了訪問。



從命運多舛的端宗，到純真的二等兵姜成宰，朴志訓出道以來迎來最大的人氣與關注度。作品累計1600萬觀影人次的電影佳績，加上電視劇平均約7%收視率的成功，使他連續迎來好成績。

雖然對於連番成功感到高興，但他也強調自己努力避免被外界的讚譽沖昏頭，試圖維持自己的中心，走屬於自己的路。



成為童星的契機！

朴志訓6歲時（2006年）透過《朱蒙》、《王和我》等正統古裝劇踏入演藝圈，但他幾乎不記得童星時期的事情。他回憶：「因為太小了，真的沒有記憶。最早的記憶是，有一天在家看電視，有人正在很激動地罵人，我看了之後想說『原來電視裡可以這樣演情緒啊，我也想做那個，我想成為那樣的人』，媽媽也支持我。」



最近他的演藝路勢如破竹，前作電影《王命之徒》創下1600萬觀影人次，後續作品也再次成功。他對於「是否迎來大運」的提問表示：「我不太相信命運，所以不確定，但大家的喜愛我真的很感謝。被說有好運氣本身，就是很感謝的事。」

被問到是否有心境變化時，他思考後回答：「其實都一樣，沒有什麼特別改變。得獎當然開心，但就算沒得獎也沒關係，因為我只是覺得作品有趣才做。我對自己還有很多好奇，所以想繼續探索。只要完成該做的事就滿足了。」



時常提醒自己：不要得意忘形

但他也學到一件事——不要得意忘形。他說：「我不知道該怎麼形容，但當我聽到『千萬觀眾』之類的消息時，我會覺得哇～，但同時又覺得自己那種興奮的樣子很討厭，甚至覺得有點厭惡。」嚴格地自我約束，來保持內心的平靜。

「我不想成為什麼偉大的人，只想在每個瞬間做好當下的事，成為能讓觀眾信任、能一起感受能量的演員。」

他選擇《菜鳥伙房兵》，也是為了專注當下。在這部結合軍隊與遊戲設定的作品中，他甚至穿上海帶裝跳舞、反串老太太等，打破一般男主角形象。



對於挑戰B級喜劇的原因，他表示：「我沒有特別排斥任何類型。這種輕鬆幽默的作品，觀眾可以很輕鬆觀看，反而更吸引我。」他也坦言自己平常並不是幽默的人，但正因如此，在拍攝過程中更努力思考如何讓劇本更有趣，並與工作人員一起開心拍攝。

關於引起話題的「奶奶裝扮」與海帶戲服，他解釋那場戲原本劇本沒有，是導演臨時提議。他擔心會破壞角色情緒，但最後仍抱著歉意完成拍攝：「那是一場很重要的情緒戲，我其實很掙扎，也很對不起對手演員。」



現實中的朴志訓並不擅長料理

談到料理，他坦言自己完全不擅長：「這次反而讓我更遠離料理了，真的很難。」但也因為這部作品，讓他更想接近料理世界，只是現實並不容易。

他透露明年將入伍，甚至曾想申請海軍陸戰隊或水中偵察部隊。他說自己喜歡高強度訓練，也熱愛刺激活動，但唯一害怕的是深海的黑暗。



對於粉絲期待的Wanna One合體，他坦言：「如果有機會，大家再聚在一起應該很好。未來雖然還不確定，但希望能再見面。」

雖然已拍攝多達9個品牌廣告，他卻笑說：「還沒入帳，所以也不知道賺多少，甚至還沒辦法送禮給父母。」在成功之中，他依然保持自我克制與冷靜，讓外界更加期待他未來的演技發展。

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