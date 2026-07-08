相隔2年重啟巡迴見面會日程！邊佑錫「The Secret Library」首爾場圓滿結束，見粉絲四葉草應援淚眼汪汪

演員邊佑錫於7月4日與5日於首爾蠶室室內綜合體育館舉辦了「 2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour in Seoul」，連續兩日座位全數售罄，邊佑錫也與粉絲們分享自己的秘密時光，也現場端上在《劉在錫的民宿法則》中他的招牌料理「雞蛋捲」與幸運粉絲分享。

相隔兩年再度舉辦粉絲見面會，邊佑錫的場地選擇在演員罕見的大規模場館並且連續進行兩日，門票依舊在首日開放會員搶先購的時候就已售罄，連續2日全場粉絲滿座。而邊佑錫一登場即送上了歌曲「讓你只走花路」作為開場，迅速炒熱全場氣氛，他打扮成充滿書香氣息的「圖書館管理員」，請大家一起來到他的秘密圖書館。

邊佑錫也與大家分享許多日常，譬如最近常聽到的話，最近的煩惱等等。當他提到近期的煩惱是因為一週有5天以上都在拍攝，每天都有粉絲們輪番送來許多咖啡應援車，讓他吃了很多美食，擔心自己攝取過量而煩惱。台下粉絲們立即大喊「多吃一點！」他表示都已收到大家的心意，也非常謝謝大家。害羞的邊佑錫還挑戰撒嬌舞《Overdrive》，最後自己因為太害羞還跪倒在地，引發全場粉絲們大笑。



接下來他也帶來大家最愛的《陣雨》以及電視劇《背著善宰跑》OST中的歌曲《會相遇的》，歌曲完畢後他就直接衝下台走進粉絲群中，繞著場館一周與一樓及樓上的粉絲們一一揮手打招呼，險些引發暴動。他也抽出幾位幸運粉絲們，能夠與他共同重現以往作品的名場面，表演後他也直接貼心送上合影拍立得，讓全場羨慕不已。



近期有許多觀眾們因為看了《劉在錫的民宿法則》被邊佑錫圈粉，他在節目中最自豪的蛋料理「雞蛋捲」，也在現場直接製作，讓大家驗收他的料理實力。過程中邊佑錫游刃有餘地完成了外型美麗的雞蛋捲，也抽出幸運粉絲上台品嚐，他更熱情推薦合適的醬料搭配，讓粉絲們吃了紛紛點頭大讚美味好吃，邊佑錫也露出滿意的微笑。



在演唱最後一首歌曲前，邊佑錫提供PhotoTime讓大家拿出手機記錄他的模樣，在全場大合影時，場內撒下了綠色的四葉幸運草，有一大桶送到了邊佑錫眼前，他原本以為也是要他自己撒，不過仔細一看，桶子裡的幸運草都寫上了來自每一位粉絲們想說的一句話，這是在大家進場前就寫好並投入箱子中的應援活動，讓邊佑錫立刻在台上紅了眼眶，激動到無法言語。



稍微平復之後，邊佑錫表示時隔兩年再與大家見面，曾想過沒有那麼多人會參與，不過看到滿場的粉絲，以及大家始終支持著他，還是讓他相當感動，最後他也帶來新的OST歌曲《平行線》並且向全場粉絲們表達感謝，邊佑錫表示自己這週末過得非常幸福，之後也會繼續努力，與粉絲們相約再相見。「 2026 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour」由首爾開跑，即將於曼谷、橫濱、新加坡、台北、馬尼拉、雅加達及香港等地點進行。

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