「架空历史」两样情！韩媒直指《21世纪大君夫人》败笔不只历史考证！赞《我的王室死对头》讽刺到位

韩剧最近掀起「架空历史」大战，但SBS《我的王室死对头》和MBC《21世纪大君夫人》却走向完全不同结局。 韩媒直接开炮，指出《21世纪大君夫人》不仅历史考证乱七八糟，连想讨论的「君主立宪制」都沦为恋爱工具，最后只剩资本主义和阶级复制，让网友狂酸：「说好的革命呢？ 」

根据韩媒《韩民族21》报导，《我的王室死对头》（韩文原名《帅气新世界》）剧中有一幕让剧迷看得超有感——从朝鲜时代穿越到现代的姜图心（林知衍饰），看到片场乱七八糟的史剧拍摄，直接怒呛：「就算这个地狱朝鲜的纲常伦理已经掉到谷底，历史考证是不是也该确实一点啊？」这句话被解读为狠狠讽刺同档期因历史歪曲争议而被骂的《21世纪大君夫人》。



《21世纪大君夫人》虽然已经播完，但争议没停过。 从初期就被抓出各种考证错误、历史歪曲，甚至烧到「东北工程」争议，最后剧组和演员公开道歉、删除争议场面。 有人认为「架空历史就不用太严格」，但也有人反驳：「你用了现实历史的皇室礼仪、称谓，这些就不是随便拿来用的漂亮装饰，而是建立故事说服力的媒介。 借了历史的象徵，就要连带承担脉络和意义的责任。」

《韩民族21》认为这部戏真正的问题不在考证，而在「社会观」。 剧中设定君主立宪制，原本想批判现代社会，结果却变成只是为了推动「恋爱进度」和「修复家庭关系」的戏剧工具。 剧中核心冲突围绕在「废除君主制」，但逻辑完全不通——总理明明废除君主制后行政权会变大，却莫名反对，最后只沦为嫉妒理安大君（边佑锡 饰）和成熙周（IU 饰）谈恋爱而想杀人的反派。



大君一宣布废除君主制，总理就冻结皇室预算，结果补上这个国家财政漏洞的不是制度、也不是社会讨论，而是熙周的「私人财产」。 她捐出超过一年预算的金额，还帅气呛：「有钱的外戚不拿来这时候用，要干嘛？」看似大快人心的反击，实际上却是把国家的角色，用财阀的「善意」轻松取代。 而且皇室财产废除后，也没回归国库，而是由变回平民的大君成立基金会继续管，等於「阶级没了，特权照留」。

《韩民族21》狠批剧中国民只是被舆论操控的对象、或大君的粉丝，从来没有作为有意义的主体出现。 打著国家和国民的名号，却完全没有公共概念。 在一个国家事务最终都变成私人情感和个人欲望的世界里，没有发生「国民革命」才奇怪。



女性角色的描写也惨遭退步。 熙周看似是符合「21世纪」的进步女性，但光会展现欲望可不叫进步。 剧名都叫《21世纪大君夫人》了，想解决身分制度问题的方法居然是「跟王室结婚」，这不是对抗阶级，而是乖乖在阶级逻辑里面玩。 皇室活动中被强迫「要按照位阶走」的熙周，最后穿白色西装走出来，看似革命，实际上只是哗众取宠，最后她不但成功晋升阶级，还继续保有象徵资本和有钱资源。

《韩民族21》更点名，就连2006年MBC《宫》、2018年SBS《皇后的品格》，虽然当年都被骂「狗血剧」，但至少展现了进步的想像力。 回头看《21世纪大君夫人》——废除君主制后，留下的只有变成女CEO、以及帮儿子安排补习生活的妈妈，资本主义的阶级完美继承。



相比之下《我的王室死对头》虽然忠於奇幻史剧和浪漫爱情，但不只这样。 它把历史上被纪录为「恶女」的姜图心，唤醒成求生意志超强的主体性女性。 喝下死药后醒来变成现代无名演员申瑞霜身体的图心，虽然混乱，却动用她在宫中学会的生存本能快速适应。 对经历过朝鲜的图心来说，现代社会虽然变了很多，但仍然是阶级支配的另一个「地狱朝鲜」。



图心说：「绝对不要再像牲畜一样被卖掉」、「世界上不变的只有钱，难道不该侍奉钱吗？」这句话之所以有现实感，就是因为朝鲜和现在其实没那么不一样。 她还提到许兰雪轩、申师任堂，以及首位女性理学者任允挚堂，宣告：「这辈子一定要宣布不婚，累积高学识，不管成为什么都要坐上第一人的位置。」这句话连结的不只是朝鲜的图心，更是她身体主人申瑞霜的人生。



《韩民族21》感叹两部剧都选择了象徵「新时间与新空间」的剧名——《21世纪》与《新世界》，方向却完全相反。 《21世纪大君夫人》展现的不是打破阶级的进步想像，而是在阶级逻辑里运作、却硬要说是革命的资本主义时代感。 对一个平民女性来说，与其说是革命，更像是「被偷走的革命」。

反观《我的王室死对头》，至少到目前为止，用相对扎实的历史考证，告诉大家奇幻史剧能展现什么可能性。 2026年我们正在面对的、我们所需要的「21世纪」或「新世界」，究竟该样子是什么？ 《韩民族21》把问题丢回了观众手中。

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