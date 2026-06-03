金秀贤复出动向曝光！律师亲口回应：正慎重讨论中，先让他回归正常生活

金秀贤何时回归演艺圈，终於有最新说法了！他的法律代理人高相禄律师1日上YTN广播节目《机智的广播生活》，亲口透露了复出的相关规划。

高律师在节目中表示，关於具体的复出细节「目前还很谨慎，作为法律代理人，我会尽全力协助，让金秀贤能够再次透过作品站在大众面前。」谈到金秀贤现在的状况，高律师说：「他因遭遇了严重的网路造谣，名誉和人格一度濒临被毁，现在正一步步恢复名声当中。」他也强调，现阶段最重要的是让金秀贤先回归正常生活。



对於外界传出有所谓300亿韩元诉讼赔偿的说法，高律师似乎有意回应：「比起纠结在特定数字上，更重要的是随著真相逐渐浮现，社会大众能够用温暖的态度接纳他，让他回到原本的位置上。」



此外，高律师也谈到YouTube频道《横竖研究所》金世义代表被声请羁押的话题。 他指出：「羁押申请文件超过30页是非常罕见的事情，看得出来检方和警方对金代表及其共犯的罪证掌握相当有信心。」



回顾整起事件，一切要从2024年3月说起。 当时演员金赛纶在个人SNS上突然上传一张与金秀贤的亲密合照，虽然秒删，但立刻引爆热恋传闻。 当时金秀贤方斩钉截铁否认，表示「绝非事实」。 没想到金赛纶去年2月被发现在家中过世，事件从此出现重大转折。后来《横竖研究所》的金世义代表与金赛纶家属一起开记者会，还拿出多张私人合照、录音档，坚称金赛纶从未成年时期就与金秀贤交往，更质疑金秀贤方追讨债务，导致金赛纶承受巨大压力。 对此金秀贤方去年3月大动作召开记者会，全盘否认未成年交往，反咬家属提出的对话纪录是「假新闻」，之后便一路采取法律途径反击。

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