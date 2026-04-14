繼《臥底洪小姐》大獲成功後再迎雙喜臨門！朴信惠♥崔泰俊迎來第二胎，預計秋天升格二寶家庭

恭喜女神！繼《臥底洪小姐》創下亮眼成績後再傳喜訊，朴信惠將迎來雙喜臨門，懷上第二胎。

今日（14），據多位演藝圈相關人士透露，朴信惠已懷上第二個孩子。隨後經紀公司 S.A.L.T Entertainment 也證實喜訊，表示：「朴信惠目前正在懷第二胎，預計於今年秋天生產，希望大家能給予溫暖的祝福。」



朴信惠於2022年與崔泰俊結婚，並在同年迎來第一個兒子。婚後她依然持續活躍於演藝圈，作品產量與表現穩定，展現作為演員的多樣面貌。無論是在《低谷醫生》、《來自地獄的法官》，還是近期話題作《臥底洪小姐》中，都能看見她持續拓展戲路、挑戰不同角色的企圖心。



作為韓劇代表性的「收視保證」演員之一，朴信惠自2003年出道以來，憑藉《天國的階梯》、《原來是美男》、《繼承者們》、《皮諾丘》、《Doctors》、《阿爾罕布拉宮的回憶》、《薛西弗斯的神話》等多部代表作累積高人氣；在電影領域也透過《7號房的禮物》、《#ALIVE》、《聲命線索》等作品展現穩定存在感，奠定實力派地位。



在事業與家庭都逐漸穩定之際，再度迎來第二胎的喜訊，也讓粉絲與業界紛紛獻上滿滿祝福。一路以來穩穩前行的她，在不同人生階段持續寫下亮眼成績，如今即將展開全新的家庭篇章，更讓人由衷替她感到幸福與期待。也希望她接下來能以健康為最優先，好好享受這段溫柔時光，未來再以更好的狀態回到螢光幕前，繼續帶來驚喜。



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