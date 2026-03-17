朴信惠為單親家庭捐出1億韓元，感性分享：「透過《臥底洪小姐》，我看見了更現實的人生」

以宣傳大使身分活躍的人氣演員朴信惠，在主演韓劇《臥底洪小姐》收官後的暖舉曝光！她向單親家庭傳遞了溫暖的分享與支持。

13日，韓國首個國際救援開發NGO希望朋友飢餓對策（희망친구 기아대책）表示，宣傳大使朴信惠自2012年起與全球粉絲一同進行的「星光天使計畫」一環中，捐贈了1億韓元的贊助金，用於支援單親家庭。

此次捐款的契機，是朴信惠在8日播出完結的《臥底洪小姐》中飾演洪金寶一角，透過劇中角色對單親家庭的生活與困境產生共鳴。據說，她透過劇中角色所面對的現實煩惱與沉重責任，進一步關注到現實中需要幫助的家庭。



飢餓對策表示，將透過此次捐款，為在經濟與情感上面臨困難的單親家庭提供實質幫助，包括生活費與育兒支援等。特別是希望減輕需要同時承擔養育與生計責任的單親家庭負擔，並持續提供支援，讓孩子們能在穩定的環境中成長。

朴信惠方面表示：「在《臥底洪小姐》301號宿舍中，在角色面對現實情況時，也希望能為那些正經歷相似煩惱與困難的單親家庭傳遞幫助與溫暖。」

希望朋友飢餓對策的崔昌男會長表示：「單親家庭不僅面臨經濟困難，往往也需要獨自承擔照顧與養育的負擔。希望朴信惠宣傳大使溫暖的分享，能為處於困境的家庭帶來實際幫助，也成為讓社會對單親家庭投入更多關心的契機。」



另一方面，朴信惠自2011年與飢餓對策結緣後，便以宣傳大使身分持續為國內外弱勢族群提供支援。2012年啟動的「星光天使計畫」，是為幫助生活在艱困環境中的孩子們而展開的公益計畫，由朴信惠、朴信惠粉絲團「星光天使」、所屬公司 S.A.L.T Entertainment、飢餓對策以及全球粉絲共同參與推動。

2012年與2016年，她與飢餓對策在非洲迦納與菲律賓馬尼拉建立多功能教育中心「信惠中心」，協助當地兒童健康成長；在韓國國內，則於2020年透過地區兒童中心翻修支援計畫，為孩子們打造更舒適的學習空間。2025年，她也曾支援弱勢族群的冬季取暖費，果真是現實生活中的美麗天使啊～。

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