江南大叔出事了！PSY爆「沒看診找人代領管制藥」 遭檢方立案調查

「鳥叔」PSY（本名朴載相）出事了！他因為涉嫌沒有親自看診，就請經紀人代領管制藥品，被檢方立案調查。

根據MBC電視台獨家報導，首爾西部地方檢察院最近從警方手中接獲案件，正式以違反醫療法嫌疑，對PSY、首爾某大學醫院的教授，以及經紀人等4人展開調查。

據調查，從2022年到去年為止PSY在沒有親自面對面看診的情況下，就從首爾某大學醫院取得精神管制藥品處方，並且請經紀人等第三方幫忙代領。這些藥主要是用來治療睡眠障礙跟憂鬱症，但因為依賴性跟成癮性都很高，按規定一定要本人親自看診、本人親自領藥才行。現行韓國醫療法寫得很清楚，只有實際幫病人看診的醫生才能開處方箋，而且只有本人才能領藥，不能找別人代領。PSY這次等於是踩到了紅線。



其實早在去年8月，PSY的經紀公司P Nation就已經先發過聲明道歉，坦承「請人代領醫師處方的安眠藥，確實是我們的過失與不察」。不過公司也強調，PSY本身是長期被診斷有慢性睡眠障礙，一直都有依照醫師指示服藥，絕對沒有「代為開藥」這件事，只是有幾次安眠藥是請經紀人代領，目前正配合警方調查，對於造成外界困擾很抱歉。



PSY當年靠一首《江南Style》紅遍全球，騎馬舞風靡大街小巷，沒想到現在卻因為領藥方式出問題，意外捲入司法風波。

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