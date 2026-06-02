日本遊客在首爾街頭感到「震驚」的原因！夏天有遮陽、冬天有暖椅被狂讚：好羨慕韓國人啊

首爾街頭的小型便利設施，最近在日本觀光客之間成為熱門話題！大家去韓國旅遊時，也有同樣感受嗎？

像是人行道斑馬線旁的遮陽棚、長壽椅、公車站暖座椅等，都被視為是韓式公共服務的典範。

根據首爾市於26日公布的資料，目前設置於25個自治區的遮陽棚數量中，松坡區有400個、江東區328個、江南區304個、瑞草區292個、廣津區280個、江西區231個等。其後依序為蘆原區與東大門區各215個、永登浦區210個、城東區197個、城北區190個、中浪區181個、中區172個。



引發話題的【斑馬線遮陽棚】，起源於2015年6月首爾瑞草區首次設置、全國首創的「瑞草村遮陽棚（서리풀 원두막）」。這是一種高3.5公尺、最大寬度5公尺的陽傘型結構物，可同時容納約20位成人避暑遮陽。其構想源自於希望解決行人在等待紅燈時，長時間曝曬在烈日下的問題。

遮陽棚很快便被正式制度化。2017年8月，陽傘型固定式遮陽棚正式被《道路法》認定為道路附屬設施；2019年，行政安全部更制定全國統一設置標準。同年，行政安全部還將遮陽棚與點字護照、道路彩色導引線等，一同列為「政府創新最佳案例」。

各地方政府也持續進化不同形式的遮陽棚。釜山北區設置了會噴出細霧的「Cooling Fog」型遮陽棚（可感受到涼爽且降溫），天安市則在學校與老人設施周邊設置客製化遮陽棚。最近更導入可自動感應氣溫與風速，自動開合的智慧型遮陽棚。

設置於斑馬線前的【長壽椅】，也被視為韓式創意設施之一。這是2019年時任京畿道南楊州警察派出所所長柳碩鐘，為了減少高齡者違規穿越馬路事故而提出的構想。平時椅子收折於斑馬線柱子上，需要時再放下供人使用。「長壽椅」同樣被行政安全部選為政府創新案例。

這項設施的出發點，來自現場意見指出，許多長者因等待紅燈時腿痛，乾脆直接穿越馬路，結果發生事故。根據西大門區自行分析的結果，斑馬線死亡事故受害者中，約有一半是65至87歲的高齡者。

冬季公車站的【暖座椅】，如今也已成為都市風景的一部分。2008年由民間業者首次提出，隔年首爾市開始試行導入。椅面溫度約為32度，每運作一小時的電費大約只需100韓元左右。



首爾市公車站暖座椅設置率，也從2022年的51.9%，在2023年提升至81.4%，一年內大增29.5個百分點。不只路邊公車站，連中央專用道的公車站也逐漸擴大設置。

這股趨勢更進一步發展成【智慧候車亭】（Smart Shelter）。這是一種配備冷暖氣、空氣清淨機、CCTV、緊急鈴、公車到站資訊螢幕以及無線充電器的大型候車空間。雖然建置費用不低，中型約1億韓元、小型約6500萬韓元，但民眾滿意度相當高。

包括美國紐約、日本、智利、哈薩克等國相關人士都曾親自前往考察。2024年7月，更被經濟合作暨發展組織（OECD）選為公共部門的創新案例。

（中略）

27日，社群平台（SNS）上出現了一篇附有首爾中區斑馬線遮陽棚照片的日文貼文。發文者寫道：「我人在韓國時真的幫助很大，日本也應該把稅金花在這種地方。」

貼文中還提到冬天公車站溫暖的座位，以及照顧長者的長壽椅等各種韓國便利設施的感想。只要實用又方便就迅速導入的韓國行政作風，顯然讓外國觀光客留下深刻印象。

原PO最後感嘆：「夏天的遮陽棚跟冬天的暖椅真的太棒了……」

＊韓網友也紛紛留言表示：「這時候就覺得好驕傲」、「陰涼處真的很寶貴」、「多虧有遮陽傘，我才能正常呼吸」、「我超愛加熱座椅」、「說的真好，這些設施真的太棒了」、「我已經離不開遮陽傘了」、「每次看到人們聚集在那裡等紅燈的樣子，真的好可愛哈哈」、「我真的好喜歡我們國家這種貼心的公共設施」、「在沒有遮陽棚的地方，紅綠燈要等兩分鐘時，我感覺自己都要暈過去了」、「冬天沒有暖座椅時，我覺得我會被凍死在街頭」

原出處：https://theqoo.net/hot/4221599517

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