《秘戀稽核中》孔明身材超吸睛：為展現男子氣概而訓練身材！連金鍾國也認可～

在5月31日播畢的tvN土日電視劇《秘戀稽核中》，描述擁有秘密又盛氣凌人的監察室長朱仁雅（申惠善飾），與一夕之間突然被調到負責調查組內紊亂風氣的監察室王牌要員盧基俊（孔明飾），兩人開始了驚險刺激的秘密監察戀情。劇情相當引人入勝，也在最終回創下最高收視紀錄。

劇中孔明所飾演的要員盧基俊，有著特別的喜感，以貼近現實的演技呈現生動的感覺以及生活中的細節，令觀眾們產生共鳴，同時也有植進年下男的魅力，讓孔明再度呈現了與以往角色不同的面貌。孔明本身也覺得《秘戀稽核中》對他來說是一部相當難忘的作品，拍攝過程相當愉快，而他的表現也得到了觀眾們的認可。他更表示自己也是每週收看本作品的忠實觀眾。



而《秘戀稽核中》獲得高人氣與收視率，孔明完全歸功於是申惠善姐姐的演技魅力，他覺得申惠善展現出的氣勢，是觀眾們喜愛這部作品的主因之一，另外他也認為導演的後製剪輯也相當出色，讓這部作品能夠好好地呈現出來。他也提到平時朋友們並不一定會看他演出的作品，但如果看了覺得很有趣就會聯繫他。周圍朋友最近常因為《秘戀稽核中》而聯繫他，父母似乎在近期作品中最喜歡的也就是這一部，他也謙虛表示，是因為電視劇中許多小插曲都很有趣。不過弟弟倒是還沒看過這次的作品。



被問到角色盧基俊與孔明本人的相似度有多少呢？孔明表示有80到90％之高，尤其是表達愛意的方式，也和他十分相似，於是他覺得自己能夠很容易理解角色。孔明一路上從《捲捲初戀》的學生演到《秘戀稽核中》的成年男子，他覺得這一次的角色更加進階，除了橫衝直撞的直進以外，還加入了不少大人才有的肢體表現。



在《秘戀稽核中》中孔明也有許多脫掉上衣露出好身材的畫面，他認為本次也算是好好展現出了男子氣概。因為這是孔明的第一部辦公室作品，所以孔明呈現了許多襯衫搭配西裝的正裝打扮，而要脫掉上衣的戲碼也給他帶來不少壓力，他坦言刻意增重了5公斤左右，體脂肪則減去了3公斤。就連健身達人金鍾國都認證，說孔明在這一年來的體型的確變壯了不少。



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