「失敗女友照全國大賽」韓國男友們技術到底有多差，笑死！每一張都爛到懷疑人生XD

【韓網熱門】theqoo主題：「男友拍醜女友照的全國大賽」掀起熱議，一共14張讓女友拳頭超硬，男友們不要命的照片誕生。（不只醜，有些男友甚至是想當恐怖片導演的技術）





























原PO在最後表示：鴕鳥那張簡直驚呆了

▼ 韓國網友評論：

1. 第一張照片是什麼鬼？那是美瞳嗎？ㅋㅋㅋ 我笑到口水都流出來了

2. 鴕鳥太瘋了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. 狗那張可以稱得上是藝術品了

4. 每一張都很搞笑，簡直天才

5. 我笑到流淚了ㅋㅋㅋ

6. 根本就是故意拍的，太有才華了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. 要麼是想分手，要麼就是幽默感很強

8. 我快瘋了，真的太好笑了，忍不住分享給朋友一起欣賞

9. 鴕鳥贏了，深深烙印在我腦海中揮之不去

10. 說實話我覺得這些男友真的很瘋狂

11. 根本是現代藝術的特展，我居然可以免費看，謝謝喔

12. 我手機裡也有一張鬼臉照

13. 又好笑又可怕ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

14. 雖然都很好笑，但我想把冠軍給鴕鳥，那張太厲害了

15. 都是真人嗎？ㅋㅋㅋㅋ 男友們都還活得好好的嗎？

出處：https://theqoo.net/hot/4221752018

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