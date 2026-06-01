「失败女友照全国大赛」韩国男友们技术到底有多差，笑死！每一张都烂到怀疑人生XD

【韩网热门】theqoo主题：「男友拍丑女友照的全国大赛」掀起热议，一共14张让女友拳头超硬，男友们不要命的照片诞生。（不只丑，有些男友甚至是想当恐怖片导演的技术）





























原PO在最后表示：鸵鸟那张简直惊呆了

▼ 韩国网友评论：

1. 第一张照片是什么鬼？那是美瞳吗？ㅋㅋㅋ 我笑到口水都流出来了

2. 鸵鸟太疯了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

3. 狗那张可以称得上是艺术品了

4. 每一张都很搞笑，简直天才

5. 我笑到流泪了ㅋㅋㅋ

6. 根本就是故意拍的，太有才华了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

7. 要么是想分手，要么就是幽默感很强

8. 我快疯了，真的太好笑了，忍不住分享给朋友一起欣赏

9. 鸵鸟赢了，深深烙印在我脑海中挥之不去

10. 说实话我觉得这些男友真的很疯狂

11. 根本是现代艺术的特展，我居然可以免费看，谢谢喔

12. 我手机里也有一张鬼脸照

13. 又好笑又可怕ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

14. 虽然都很好笑，但我想把冠军给鸵鸟，那张太厉害了

15. 都是真人吗？ㅋㅋㅋㅋ 男友们都还活得好好的吗？

出处：https://theqoo.net/hot/4221752018

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