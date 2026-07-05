【K社韓國小百科】時代終結！南韓「補身湯」迎最後夏天，明年初全面禁狗肉：成本狂飆、轉行補助淪杯水車薪

隨着明年 2 月南韓全面禁食狗肉的「最後死線」逼近，當地歷史悠久的「補身湯」（狗肉湯）老店，正苦苦支撐歷史上最後一個夏天。一眾店主集體大吐苦水，直言近年食客暴跌，加上源頭養狗場紛紛結業導致肉價瘋飆，生計面臨毀滅性打擊。

昔日「宮廷級」消暑聖品 敵不過時代巨輪

「補身湯」曾是南韓人引以為傲的盛夏進補代表。朝鮮君主正祖非常喜歡吃補身湯，1894 年日軍佔領景福宮之前，外務督辦（外交部長）趙秉稷就曾以西式肉類料理搭配保身湯來款待外賓。尤其在物資匱乏的戰亂時期，牛隻因農耕需要，往往要到年老生病才能宰殺，豬隻更是只有慶典喜宴才捨得動刀的珍貴動物。因此，平民百姓最容易取得的優質蛋白質來源就只有雞和狗，這也讓「參雞湯」與「補身湯」並列為三伏天的兩大消暑聖品。

然而，隨着「毛孩」作為寵物與工作犬的地位日益崇高，南韓年輕一代對食狗肉的抵觸情緒日益強烈。南韓政府於 2024 年 8 月通過《禁食狗肉特別法》，明年 2 月起全面嚴禁以食用為目的飼養、宰殺及販售狗肉，違者最高可判處 3 年監禁或罰款 3000 萬韓元。



上游肉價狂飆 老店主怒吼：補助金杯水車薪！

為了安撫業界，政府雖推出配套，包含提供最高 200 萬韓元店舖拆除費及 250 萬韓元的招牌及菜單更換費。但根據忠清北道官方最新統計，當地高達 84% 的養狗場已完成結業，但下游的補身湯餐飲業轉型率卻僅有 30%，多數老店仍選擇死撐。

許多食肆東主痛批，政府的賠償簡直是「塞牙縫」。有店主氣憤直呼：「養狗場可以按規模拿巨額補償，我們餐飲業換個菜單卻只有 250 萬韓元，即便關店歇業也只能拿到所有小商戶統一領取的 600 萬韓元！幾十年老老實實交稅，政府至少該按營業額來賠償！」

更慘的是，養狗場相繼倒閉後引發連鎖效應，市面狗肉批發價遭瘋狂哄抬。店主透露，去年批發進貨只要 8000 韓元，補身湯一碗賣 18,000 韓元還能微薄利潤；現在如果不跟著漲，根本是「賣一碗虧一碗」。如今普通補身湯已暴漲到 25,000 韓元，大碗更衝上 30,000 韓元。



（圖片僅為示意）

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「補身湯街」風光不再 食客轉投「一隻雞」

根據當地記者第一線直擊，以往初伏時期大排長龍的「補身湯一條街」，今年顯得格外的淒涼，客源僅剩去年的三分之一大批民眾轉頭倒向隔壁的「一隻雞」餐廳。

面對傳統行業將被抹去，不少老顧客與店主仍百般不解，委屈表示：「我們吃的是專門的肉狗，又不是偷人家的寵物犬！」認為政府應該像牛豬雞一樣將其納入合法衛生管理，而非一刀切。只可惜在時代眼淚與動保浪潮的夾擊下，這門百年飲食文化終究只能無奈走向末路。

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