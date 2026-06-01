《我的王室死對頭》收視飆破10%卻藏遺憾！「相親女」蔡書安童星戲份全砍，小世界「滾開」場面「一剪沒」

由林知衍、許楠儁主演的浪漫喜劇《我的王室死對頭》收視飆破10%，，在近期掀起熱議。 但日前卻爆出劇中童星戲份慘遭「通編」（全部剪掉），讓不少劇迷直呼可惜。

5月31日飾演劇中許楠儁角色「車世界」的相親對象「毛泰姬」（蔡書安 飾）童年時期的小演員李書靜，她的媽媽在社群平台上發文，透露女兒原本有演出「毛泰姬」的童年時期，甚至連劇本都公開了。 原來劇情設定中車世界和毛泰姬小時候就有過一段隱藏緣分，小世界曾冷冰冰地對小泰姬說「滾開」，完全展現了車世界從小就機車霸道的魅力，讓網友看了忍不住笑出來。



不過李書靜的媽媽遺憾表示：「我們書靜好不容易通過試鏡，拿到童年泰姬的角色，滿懷期待地準備又拍攝，結果因為內容太多，最後在剪輯時被全部刪掉，沒辦法在電視上看到。」她坦言說不難過是騙人的，但也正能量地說：「透過這次經驗又學到了一課，雖然努力不一定會有結果，但挑戰的時間和經驗，會一點一滴累積在書靜心中。」她還透露，女兒為了9句台詞反覆練習了好久，但拍攝現場的回憶、和工作人員及前輩們相處的經驗，都是誰也刪不掉的重要記憶。 最後更堅強地說：「雖然這個作品沒了，但我們還在拍別的戲，繼續加油！把遺憾當作成長的過程，甩掉就沒事了！」



《我的王室死對頭》目前播到第8集，全劇共14集，第9集將於6月5日晚間9點50分（韓國本土時間）播出。



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