秋成勳、矢野志保愛女「秋小愛」長大了！14歲172公分超模身材登《新品上市 便利餐廳》

韓日跨國婚姻明星夫妻教女有成！綜合格鬥選手秋成勳與模特兒矢野志保的女兒秋小愛，展現出令人稱羨的優越身材。

17日播出的KBS2綜藝節目《新品上市 便利餐廳》中，將公開矢野志保為迎來青春期的女兒秋小愛準備驚喜派對的模樣。

當天公開的VCR中，矢野志保表示：「青春期本來就是成長過程中的自然階段，所以我認為應該用正面的心態去看待。」因此她親自策劃了一場「青春期派對」送給女兒。她細心準備了秋小愛要穿的衣服、氣球佈置，甚至連活動流程都一一規劃，並充滿期待地說：「女兒一定會很開心。」



她疼愛女兒的一面也毫不掩飾。看到換上自己準備服裝的秋小愛後，矢野志保眼睛發亮地稱讚：「簡直像美人魚公主一樣。」而彷彿完整繼承超級名模媽媽DNA的秋小愛，優越的身材比例也吸引眾人目光。

節目現場臨時進行身體測量，結果顯示14歲的秋小愛身高已達172公分，幾乎追上媽媽的身高；體重數字同樣令人驚訝，讓《便利餐廳》主持群紛紛驚呼：「真的長大好多了！」、「跟媽媽簡直一模一樣！」

秋小愛媲美頂級模特兒的出眾身材，以及矢野志保對女兒滿滿的愛，都將於今晚8點30分播出的《新品上市 便利餐廳》中公開。



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