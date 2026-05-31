婚禮烏龍一誤好幾年！曹政奭曝沒宴客原因，苦笑：朋友跑來問我結婚為何沒邀他

演員曹政奭最近上節目，意外吐露了一個藏在心裡好幾年的委屈——他跟歌手老婆Gummy其實根本沒辦婚禮，但到現在還有人誤會是他沒邀朋友。

曹政奭近日作客惠利的YouTube頻道，兩人自從2017年合作MBC電視劇《Two Cops》之後，已經快9年沒一起上節目了，一碰面就開心敘舊。 曹政奭還說惠利就像自己的老么妹妹一樣，交情真的不一樣。聊著聊著，曹政奭突然話鋒一轉：「很多人好像都搞錯了，我真的沒有辦婚禮。 還有朋友跑來問我，結婚為什麼沒邀他？」他苦笑表示，這個誤會已經延續好多年了。



曹政奭和Gummy在2018年並沒有舉辦傳統婚禮，而是以簡單的「婚約儀式」取代。 而且這已經不是第一次需要澄清了，Gummy之前就曾在不同節目上解釋過好幾次。 2024年她上BIGBANG成員大聲的YouTube節目時就說過：「到現在還是有很多人不知道我沒辦婚禮。 要邀誰、不邀誰真的太難了，所以乾脆不辦。」當時大聲也驚訝回說：「我也不知道這件事！」去年Gummy上K.will的YouTube頻道又再提了一次：「很多人不知道我們沒辦婚禮，反而有人因為看到結婚新聞、覺得我沒邀他們而有點傷心。」



除了澄清婚禮烏龍，曹政奭也分享了當爸爸的喜悅。 他最近迎來第二個女兒，開玩笑說：「老大已經長得很像我了，本來希望老二可以像媽媽，結果... 老天爺不配合啊！老二比老大還要像我。 我們家現在就是『曹政奭三個、Gummy一個』。」言下之意，兩個女兒都遺傳了他的臉，笑翻全場。



曹政奭與Gummy於2018年結婚，2020年生下大女兒，今年1月又迎來二女兒，一家四口幸福美滿，只是那個「沒被邀婚禮」的誤會，看來還會繼續流傳下去。

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