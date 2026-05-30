aespa新歌〈LEMONADE〉全球粉絲都被洗腦了！橫掃19國冠軍、MV不到24小時破千萬觀看

人氣女團aespa憑藉正規二輯《LEMONADE》，再次撼動全球音樂市場。專輯發行後立刻在海內外主要排行榜接連奪冠，再度證明了她們「排行榜女王」的存在感，展現驚人的K-POP威力。

這張專輯發行後迅速登上 Circle Chart 零售專輯榜及 Hanteo Chart 即時榜冠軍，快速席捲韓國唱片市場。同時，在各大音源平台上，收錄曲全數打入排行榜前段班，展現出整張專輯的超高關注度。



▼19個地區奪冠……從 iTunes 到亞洲、南美全面擴散

全球成績同樣亮眼。《LEMONADE》在 iTunes Top Album 榜中，於奈及利亞、台灣、馬來西亞、墨西哥、巴西、日本等共19個地區拿下冠軍；並在美國、英國、法國、加拿大等主要音樂市場在內的38個地區打進前10名。



尤其這股熱潮不僅席捲亞洲，更擴散至南美與歐洲主要國家，再次證明aespa全球粉絲群規模持續擴大。

▼中國、日本平台也掀起《LEMONADE》熱潮

在中國市場的反應同樣火爆。QQ音樂銷售額突破300萬元人民幣，獲得「三白金（Triple Platinum）」認證，並橫掃數位專輯榜及K-POP榜冠軍。騰訊音樂旗下主要平台綜合排行榜也登上第一名。



在日本方面，《LEMONADE》同時拿下 LINE MUSIC 即時專輯榜冠軍、AWA 飆升榜冠軍，以及 RecoChoku 日榜專輯榜第2名等佳績，在各大平台展現強大存在感。

▼MV公開24小時內突破1000萬觀看次數

主打歌〈LEMONADE〉MV 公開不到一天，觀看次數便突破1000萬次。在QQ音樂及海內外音樂錄影帶排行榜也同步奪冠，再次證明其影音內容的強大影響力。



此外，專輯共收錄包括先行公開曲〈WDA (Whole Different Animal) (Feat. G-DRAGON)〉在內的10首歌曲，獲得外界評價認為展現了更進一步擴展的世界觀與音樂光譜。



aespa的回歸舞台也將持續展開。她們將透過今日（30日）播出的《Show! 音樂中心》與《人氣歌謠》帶來主打歌舞台，正式展開回歸宣傳活動。

▼aespa | KBS 260529 《Music Bank》節目上帶來新歌〈LEMONADE〉的舞台表演：



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