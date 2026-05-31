《我的王室死對頭》許楠儁「連領帶都量身打造」！從冷血財閥到心動男友的西裝秘密曝光

熱門韓劇《我的王室死對頭》中，演員許楠儁（許南俊）完美詮釋財閥男主的角色，成為新一代浪漫喜劇強者，而能將他魅力最大化的西裝造型幕後照也隨之公開，特別訂製各式造型的細節全公開。

近期播出的 SBS 金土劇《我的王室死對頭》（Netflix同步上線），講述被朝鮮最強惡女靈魂附身的無名演員申瑞霜（林知衍 飾），與被稱為「資本主義怪物」的惡質財閥車世界（許楠儁 飾）之間激烈浪漫的愛情故事。該劇每集都刷新自身最高收視率，不僅登上 Netflix「韓國今日 TOP.10 系列」第1名，也進入全球57個國家的 TOP.10，持續展現強勁人氣。





而這股熱潮的中心，正是憑藉獨特角色消化力，被封為「新興浪漫喜劇王」的許楠儁西裝造型。劇中飾演連婚姻都視為商業行為的冷酷財閥車世界的他，從經典單排扣西裝、三件式西裝到雙排扣西裝，透過各式量身打造的服裝，展現毫無誤差的完美西裝版型。



負責許楠儁造型的沈允貞室長表示：「為了自然融入車世界這個角色，不只是西裝，就連襯衫與領帶也特別配合色調製作。」並公開了細膩的幕後故事。

造型團隊在劇情前半段，為了展現角色惡名昭彰的形象，使用全黑、海軍藍、深酒紅等低彩度色系，搭配尖角設計的 Peak Lapel 劍領西裝外套與領帶，極大化角色的冷酷感。



相反地，隨著劇情發展、與申瑞霜展開戀愛後，則改以 V 字開領的基本 Notched Lapel 平駁領西裝外套、無領帶造型與亮色襯衫，細膩呈現角色內心的變化。





尤其是引發熱議的第5集「戰鬥西裝訂製場面」，沈室長透露：「我們想透過與以往不同的細節，展現作為戰鬥服般的力量感。」她補充：「利用俐落的三件式西裝搭配領帶夾，再以絲質襯衫強調男性魅力，想表現出這並不是普通的全黑西裝。」

憑藉演技、外貌以及服裝細節加乘出的「外冷內暖」反轉魅力，許楠儁成功擄獲觀眾目光，令人更加期待他接下來的表現。

另一方面，SBS《我的王室死對頭》每週五、六晚間9點50分播出，海外由Netflix同步上線。



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