震撼彈！I.O.I重組預告「女女激吻」畫面流出，金道妍蹲地崩潰，全昭彌霸氣親下去全網瘋掉！

重組回歸的話題女團 I.O.I 無預警公開新歌《突然？》的MV預告片，結果短短16秒就讓全網炸鍋！因為金道妍跟全昭彌居然在影片裡...... 親下去了！

預告中，兩人穿上顏色對比鮮明的禮服。 金道妍獨自抱著手臂靠在牆邊，整個人看起來有點酷酷的，結果全昭彌直接大步走向她，然後突然在她臉上親了一下！被突襲的金道妍當場嚇到摀住嘴巴，整個人蹲了下去，表情超有戲。



這支預告曝光後，粉絲跟網友全嚇瘋了，留言區一片驚呼：「我剛沒看錯吧？」、「真的歌如其名，好『突然』！」、「完了，我現在這歌名忘不掉了」、「回歸玩這麼大！」還有人開玩笑說：「她們前幾天在節目上說以前誤會彼此講話語氣、吵過架，該不會就是為了鋪這個梗吧？」



原來金道妍跟全昭彌日前在SBS綜藝節目《不是，真的》中，才聊到當年活動時期因為誤會對方說話方式而鬧不合的小故事。 如今預告片一出來，粉絲馬上連起來：「所以那時候吵完現在直接親？」、「這不是回歸紀念曲，這是真·回歸！」



I.O.I這次重組已經話題滿滿，現在預告又來這一齣，粉絲已經等不及要看完整版MV了！



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞