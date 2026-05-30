《我的王室死對頭》虐心高潮！林知衍淚崩覺醒、閃光燈下牽手認愛許楠儁，下集預告卻驚爆失憶：你到底是誰？

昨晚播出的SBS奇幻浪漫金土劇《我的王室死對頭》第 7 集創下了 9.4% 的收視率，不僅橫掃同時段冠軍，更登頂本週全韓迷你劇的收視王座！特別是在 20 至 49 歲的核心觀影群中，最高收視瘋狂飆到 4.29%，直接刷新開播以來的自身最高紀錄，全網話題度高居不下！

昨晚劇情承接濟州島的「突襲初吻」，申瑞霜（林知衍 飾）與車世界（許楠儁 飾）之間曖昧氣流拉滿。 瑞霜想起前世記憶，當年李賢（許楠儁 分飾）將銀妝刀送給姜團心（林知衍 分飾），甚至大方分享秘密，展現出團心對他而言是多麼特別的存在。



然而在現實中，世界的的大姑車主蘭（鄭英珠 飾）和心機相親女毛泰姬（蔡書安 飾）輪番找上門「逼宮」，毛泰姬更聲稱自己有能力為世界戴上王冠，而瑞霜什麼都沒有。 加上前世得知李賢婚訊的陰影重疊，讓瑞霜自尊心碎一地，開始刻意迴避世界。

更氣人的是，反派崔門道（張勝祖 飾）趁虛而入，惡意散布「車世界酒駕肇逃」的黑料，試圖引爆碧奧婕的股東危機。 雖然孫室長（尹炳熙 飾）提議讓瑞霜出面澄清，但深情的車世界為了不讓瑞霜曝光受傷害，堅持拒絕這條生路。

本以為兩人的心意就要被陰謀拆散，誰知瑞霜回到閣樓，發現世界居然記得她「討厭黑暗」的一句話，悄悄為她準備了點亮黑夜的生日禮物。 瑞霜辛苦築起的防線終於崩塌，不顧一切衝到被記者圍堵的碧奧婕大樓，在漫天閃光燈中緊緊牽住世界的手，勇敢宣言：「即使註定毀滅、粉身碎骨，我們也一起面對。」



下集預告中，毛泰姬和崔門道繼續逼迫瑞霜離開，瑞霜一陣頭痛，世界發現她似乎不對勁，追問：「你到底是誰？」難道失憶與再次穿越的虐心反轉又要來了？ 第8集將於今晚播出，海外觀眾請鎖定Netflix同步更新！



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