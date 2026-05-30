池睿恩大放閃「甜喊男友愛稱」，邊佑錫、劉在錫、李光洙秒變臉「靈魂出竅」！網笑瘋：被戀愛酸臭味熏暈

當熱戀中的「瘋狂忙內」遇上三位慈愛哥哥，場面直接失控！近日，在最新一期的網綜《藉口GO》中，李光洙、邊佑錫和池睿恩齊聚一堂。 聊到近況時，今年 4 月剛大方認愛編舞家 Vata 的池睿恩，突然全方位開啟「熱戀模式」，閃光彈狂炸，當場讓身旁的劉在錫、李光洙和邊佑錫集體陷入死寂，真實反應笑果拉滿！

池睿恩在節目中首度自爆，其實去年 10 月在拍攝《劉在錫的民宿法則！》時，兩人就已經在偷偷發展「曖昧情愫」。 去年6月池睿恩和池錫辰組成限定二人團體發行歌曲〈Milkshake〉，還找來Vata親自操刀編舞。

最搞笑的是，下班後池錫辰因為超級沒眼色，出於好意堅持要送她上計程車，逼得池睿恩只能配合「演戲」坐車繞了一大圈，再悄悄潛回來和 Vata 秘密約會。 不過池睿恩也甜笑表示，正因為王鼻子大哥這份意外的「阻撓」，反而讓兩人在偷偷摸摸中感受到了久違的心跳悸動！



最好笑的是，當劉在錫問起池睿恩兩人之間的愛稱，池睿恩瞬間雙眼冒愛心，語氣甜到發膩地撒嬌說，男友平時都叫她「小狗勾（강아디）」和「小寶包（아기）」，接著自己一個人興奮到滿臉通紅！怎料鏡頭一轉，身旁的三位哥哥瞬間表情管理失敗，全體嚴肅、 陷入沉默。 劉在錫：「咱們吃年糕吧。」李光洙：「這裡有沒有杜拜巧克力Q餅？」邊佑錫則「眼神死」，默默開始剪年糕XD



劉在錫打圓場說，大家都覺得二人看起來很幸福，接著開起諧音玩笑：「其實不是『小狗勾』，是『很強壯』（강하디）吧？ 不是『小寶包』，是『惡鬼』（악귀）來的吧？」李光洙還超級配合地擺出驅魔動作大喊：「惡鬼啊！」



隨後幾人相約之後要跟 Vata 一起見面，邊佑錫也自曝是 Vata 的粉絲。 沒想到池睿恩一聽，再度狂喜大喊：「我家寶貝一定會超開心噠！」邊佑錫聞言瞬間「二度變臉」，真實又嫌棄的微表情立刻被網民截圖瘋傳！



網民紛紛打趣留言：「邊佑錫已經被戀愛的酸臭味熏到缺氧」、「第一次看到男神露出這種生無可戀的表情XD」、「池睿恩真的好可愛」、「哥哥們的反應都超好笑」。



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유재석: 애칭 같은 거 있어요?

지예은: 강아듸? 막이래 ෆ

유재석: ... 아～ 네가 강하다는 거야?



지예은: 그리고 뭐 .. 아기? 막이래 ෆ

유재석: ... 아기를 못봤니? 아～ 악귀?? pic.twitter.com/hQPpCS48Pz — ʜᴇᴇᴢʀᴏʟʏ (@HEEZROLY) May 30, 2026

此外，《劉在錫的民宿法則！》將在6月2日公開後半部（5集），邊佑錫透露已投入奇幻動作漫改劇《我獨自升級》的拍攝，李光洙主演的《賭金》則在本週圓滿落幕。

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