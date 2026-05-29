《秘戀稽核中》本週收官！申惠善、孔明不捨告別，金材昱、洪華蓮陷爭產大戰結局引關注

今年春季引爆全網討論度、主打「29禁」成人式職場戀情與企業內鬥的 tvN 口碑黑馬劇《秘戀稽核中》，將於本週日迎來高能大結局！四位主演申惠善、孔明、金材昱、洪華蓮分享了終映感言，字裡行間滿是不捨，更提前劇透了大結局的終極看點！

劇中，大企業稽核室長「朱仁雅」（申惠善 飾）與風紀股長「盧基準」（孔明 飾）每當面臨職場生死邊緣的危機時，總能成為彼此的堅實靠山，兩人雙向奔赴的甜蜜羅曼史，一路上為觀眾帶來了無數的心動與揪心不捨。 而另一邊，財閥三代「全在烈」（金材昱 飾）與美女秘書「朴雅靜」（洪華蓮 飾）逐步做出了無法挽回的致命抉擇，預告了直到最後一秒都猜不透的震撼反轉。



申惠善感性表示：「感謝所有喜愛並一路陪伴《秘戀稽核中》的觀眾，多虧了大家，能以『仁雅』的身分度過一段無比幸福的時光。」她也不忘透露最後的吸睛看點：「仁雅和基準在公司並肩作戰，回到家則分享彼此的日常生活，兩人充滿現實共鳴點的相處細節，直到最後一刻都會為大家帶來別樣的趣味。」



男主角孔明也表達了滿滿的謝意：「多虧了導演、編劇，以及一起打拼的工作人員與演員夥伴們，這部作品才能圓滿落幕。 能夠飾演像可愛甜心一樣的『基準』，我感到非常幸福。」接著他點出大結局的追劇核心：「請大家一定要看到最後，一起見證朱仁雅與基準拼盡全力守護彼此的心意，以及他們最終會做出什麼樣的抉擇。」



男神金材昱飾演在繼承人爭奪戰中廝殺的副會長，隨著集團內鬥越演越烈，他的處境也愈發動盪，將大結局的窒息感拉到最高峰！他表示：「在優秀的團隊裡，激烈又愉快地投入了拍攝。 收到大眾這麼多的喜愛，真的覺得很幸福，迎來大結局也加倍不捨。 往後我會帶著全新的作品與角色再度與大家見面。」



表現亮眼的新生代女星洪華蓮飾演海霧集團第一美女秘書，在劇末掌握了最關鍵的底牌。 她也分享了不捨之情：「能與這麼多優秀的前輩與夥伴合作，且作品收到巨大的愛，真的非常幸福。 希望大家繼續關注『雅靜』最終的抉擇與結局。」



大結局前夕，仁雅與基準在經歷了無數波折後，終於覺醒了對彼此的心意，正式展開戀愛關係，卻面臨了意想不到的危機：過去曾是仁雅前男友的在烈成為了最大變數，讓兩人的前途蒙上了一層烏雲。究竟雅靜會否做出不利於在烈的供述，仁雅和基準又能否在風暴中守護彼此、全身而退？ tvN 年度口碑大作《秘戀稽核中》將於 5 月 31 日（本週日）播出最終回第 12 集，海外觀眾可在HBO Max同步追看！



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