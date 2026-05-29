《秘恋稽核中》本周收官！申惠善、孔明不舍告别，金材昱、洪华莲陷争产大战结局引关注

今年春季引爆全网讨论度、主打「29禁」成人式职场恋情与企业内斗的 tvN 口碑黑马剧《秘恋稽核中》，将於本周日迎来高能大结局！四位主演申惠善、孔明、金材昱、洪华莲分享了终映感言，字里行间满是不舍，更提前剧透了大结局的终极看点！

剧中，大企业稽核室长「朱仁雅」（申惠善 饰）与风纪股长「卢基准」（孔明 饰）每当面临职场生死边缘的危机时，总能成为彼此的坚实靠山，两人双向奔赴的甜蜜罗曼史，一路上为观众带来了无数的心动与揪心不舍。 而另一边，财阀三代「全在烈」（金材昱 饰）与美女秘书「朴雅静」（洪华莲 饰）逐步做出了无法挽回的致命抉择，预告了直到最后一秒都猜不透的震撼反转。



申惠善感性表示：「感谢所有喜爱并一路陪伴《秘恋稽核中》的观众，多亏了大家，能以『仁雅』的身分度过一段无比幸福的时光。」她也不忘透露最后的吸睛看点：「仁雅和基准在公司并肩作战，回到家则分享彼此的日常生活，两人充满现实共鸣点的相处细节，直到最后一刻都会为大家带来别样的趣味。」



男主角孔明也表达了满满的谢意：「多亏了导演、编剧，以及一起打拼的工作人员与演员伙伴们，这部作品才能圆满落幕。 能够饰演像可爱甜心一样的『基准』，我感到非常幸福。」接著他点出大结局的追剧核心：「请大家一定要看到最后，一起见证朱仁雅与基准拼尽全力守护彼此的心意，以及他们最终会做出什么样的抉择。」



男神金材昱饰演在继承人争夺战中厮杀的副会长，随著集团内斗越演越烈，他的处境也愈发动荡，将大结局的窒息感拉到最高峰！他表示：「在优秀的团队里，激烈又愉快地投入了拍摄。 收到大众这么多的喜爱，真的觉得很幸福，迎来大结局也加倍不舍。 往后我会带著全新的作品与角色再度与大家见面。」



表现亮眼的新生代女星洪华莲饰演海雾集团第一美女秘书，在剧末掌握了最关键的底牌。 她也分享了不舍之情：「能与这么多优秀的前辈与伙伴合作，且作品收到巨大的爱，真的非常幸福。 希望大家继续关注『雅静』最终的抉择与结局。」



大结局前夕，仁雅与基准在经历了无数波折后，终於觉醒了对彼此的心意，正式展开恋爱关系，却面临了意想不到的危机：过去曾是仁雅前男友的在烈成为了最大变数，让两人的前途蒙上了一层乌云。究竟雅静会否做出不利於在烈的供述，仁雅和基准又能否在风暴中守护彼此、全身而退？ tvN 年度口碑大作《秘恋稽核中》将於 5 月 31 日（本周日）播出最终回第 12 集，海外观众可在HBO Max同步追看！



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