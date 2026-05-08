申惠善×孔明《秘戀稽核中》接吻後關係生變？最新劇照曝光，製作組預告「兩人關係將迎來轉捩點」

由申惠善、孔明主演的《秘戀稽核中》收視持續攀升，第4集已達7.8%，話題熱度一路升溫，也讓不少觀眾直呼越看越上癮，完全停不下來！

今日（8）製作組公開最新劇照，捕捉剛經歷突如其來一吻後再度相遇的「朱仁雅」（申惠善 飾）與「盧基準」（孔明 飾）。同時，盧基準與「朴雅靜」（洪華蓮 飾）之間的溫柔互動，還被「全在烈」（金材昱 飾）目擊，讓現場氣氛瞬間變得超微妙。



先前劇情中，朱仁雅與盧基準的關係迎來巨大變化。雖然盧基準手握關鍵「打擊朱仁雅」的籌碼，內心卻並未感到純粹喜悅，反而陷入混亂情緒。在一次回到美術學院的相遇中，兩人情感失控般靠近，並迎來一記炙熱而纏綿的吻，也讓關係徹底失序。



但在那之後，現實卻迅速拉回兩人距離。朱仁雅立刻切換回冷靜的監察室長模式，彷彿什麼都沒發生過；相較之下，盧基準卻完全藏不住情緒，內心波動明顯升溫。當他伸手攔住朱仁雅、兩人四目相交的瞬間，曖昧與緊張感再度升高。



公開預告中，朱仁雅也坦言：「作為上司，這是我不該做的事，我道歉。」盧基準則直球表示：「接吻的時候，只有她一個人嗎？為什麼她可以當作沒事？就算道歉，也不能這樣結束吧。」甚至還直言想確認兩人之間的關係，讓發展更加撲朔迷離。



製作組也預告：「第5集中，意外之吻後在現實重新相遇的兩人，關係將迎來轉捩點。」本週劇情也讓人更加期待後續走向！

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